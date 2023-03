POLITICÓN: No tarda en patalear Morena

I. LIQUIDACIONES ELECTORALES

A nivel nacional hay pataleo por la liquidación que se lleva el todavía presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que habrá más reformas al Instituto para que esto no siga sucediendo. Se ve que no conocen el caso Coahuila, en donde la anterior presidenta del órgano electoral de nivel estatal, Gabriela de León, se llevó nada más y nada menos 1.1 millones de pesos, mientras que Córdova alcanzó 1.6 millones de pesos. Sin embargo, pocos saben que además de la liquidación por presunto despido injustificado de Gabriela −el órgano interno de control vale para un cacahuate−, también los consejeros tienen un jugoso ahorro que se duplica con dinero público del presupuesto estatal.

II. COBRAN BIEN

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador va a plantear reformas a la Ley Electoral, de una vez debería voltear a las entidades y regular −ya que no pudo eliminarlos− los órganos electorales, en el caso de este estado al Instituto Electoral de Coahuila, que tienen mucho tiempo muerto durante todo el año y sus consejeros están contratados al 100 por ciento por un monto bastante alto, y no como el caso del INE en los estados, en donde los consejeros únicamente perciben una dieta durante los procesos electorales.

III. SE VAN DE PUENTE

Siguiendo con el tema de los consejeros electorales, encabezados por Rodrigo Paredes, se tomaron muy en serio eso del puente. Quizás porque saben que vienen días pesados por el inicio de registros y enseguida las campañas electorales, después la elección, el tortuoso conteo y las impugnaciones, es que se fueron a relajar y la mayoría dejó las oficinas. Por lo que se sabe, los consejeros el viernes sostuvieron una sesión extraordinaria −más a fuerza que con ganas− porque tenían que reformar el reglamento debido a una disposición del Tribunal Electoral de Sergio Díaz, pero esa reunión la celebraron a distancia, es decir, cada uno desde el lugar en que se encontrara, conectado a una cámara frente a su computadora. Sin embargo, se reportó que este fin de semana no tienen nada agendado para aprovechar el fin de semana largo o de puente.

IV. ENCAPRICHADO CON CANDIDATURA

El que anda peleando como gato boca arriba por la candidatura a diputado local es Alfredo Paredes, cuestionado exalcalde de Monclova. Por más intentos que ha hecho la dirigencia de Elisa Maldonado de dejarlo fuera, nomás no se resigna y alega que si no es para diputado local entonces será para legislador federal en donde reciba una candidatura. Es más, ninguno de los aliados quiere a Paredes en la lista, y por eso estuvieron de acuerdo en hacer una jugada con los registros, pero queda la duda sobre la vía plurinominal.

V. ESCASEA MEDICAMENTO

Si bien el medicamento oncológico escasea casi en todos los centros de salud públicos, debido al escaso presupuesto que a nivel federal se ha designado en los últimos años, en donde la situación es crítica es en el ISSSTE de Coahuila. Seguramente que los oídos de Pedro Zenteno, el director, le zumban a diario porque los pacientes con cáncer y sus familias se quejan un día sí y el otro también por la escasa atención y nulo medicamento. La opción que les están ofreciendo a los pacientes con cáncer es viajar a Monterrey para atenderse y, con suerte, recibir algo de medicamento porque aquí en este estado la situación es crítica y alarmante. Las necesidades en el Hospital de Saltillo cada día crecen también, sobre todo en mantenimiento, y por lo mismo la falta de presupuesto para la salud.

VI. ABUSOS EN REGIÓN CENTRO

Que el Simas Monclova Frontera, el mismo que estuvo en el ojo del huracán porque no permitía la intervención del Gobierno Estatal para supervisarlo, está abusando con los cobros. Los alcaldes Roberto Piña de Frontera y Mario Dávila de Monclova deben hacer algo para que el tema no se desborde. Viene una época difícil en el tema hídrico, de tal manera que si no ajustan turcas ahora, en unos meses va a ser muy tarde y la población nuevamente padecerá altos cobros y nada de agua.

VII. SIN SOLUCIÓN

Ni para atrás ni para adelante en la resolución de la problemática del agua en Arteaga de Ramiro Durán. Ni el Ayuntamiento ha conseguido el permiso que necesita para explotar agua superficial, ni quienes se dicen dueños del agua por decreto presidencial y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han conseguido detener al municipio. En tanto, hay nerviosismo entre quienes se encargan de traer las inversiones a la entidad y en particular a la región Sureste. No quieren ruido, pero Durán no tiene ni mano izquierda ni mano derecha, no hay tacto, mucho menos planeación. Pensó que era sentarse y ya. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), de Germán Martínez, como ni oficinas tiene en el estado, ni pío dice. El más callado de todos es Pedro López, director del Simas Arteaga.

VIII. LE PONE SABOR

Mario Delgado le puso el dedo en la llaga a Alberto Anaya con eso de que a nivel nacional son alianza, pero en Coahuila el PT le va a restar votos a Morena, y deja entrever que el candidato de los rojillos en realidad es una estrategia de los aliados tricolores, azules y amarillos. Las intercampañas han estado muy apagadas, pero con estas declaraciones, el dirigente nacional de Morena le empieza a poner sabor.

IX. FRENA VS MORENA EN LAS CALLES

No tardan Diego del Bosque y su equipo en patalear por los espectaculares que aparecieron contra Morena, muy pegaditos a los oficiales en dos de las principales avenidas de Saltillo. En el que mandaron poner los morenos dice: “ya se va el PRIAN”, pero casi enseguida de cada uno de estos, los del Frente Nacional Ciudadano (Frena) replican: “y llegaremos nosotros para transformar Coahuila... en Zacatecas”. Es un claro pleito con el argumento de la seguridad. Mientras en esta entidad se mantiene la paz, el control de las corporaciones de seguridad y la coordinación con el Ejército Mexicano, en Zacatecas de David Monreal, es todo lo contrario. Aquí la reflexión no es sólo la seguridad, sino el financiamiento tan alto de Frena, pero eso es materia de investigación del INE y del IEC, si Del Bosque se anima a interponer alguna queja.