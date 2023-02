I. OTROS, PERO CON MISMO ADN

Dicen los mismos docentes de la Sección 38 del SNTE que la llegada de Isela Luévano Muñoz poco o nada ha cambiado en las prácticas del Comité Seccional, en otras palabras: se fue un grupo para dejarle el lugar a otro, pero sin beneficio para los profes de a pie. Actualmente el gremio está en la renovación de las delegaciones sindicales, pero tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en su apartado B, las bases desconocen la forma en que debe aplicarse el nuevo reglamento, que incluye elecciones transparentes y democráticas. Le falta a Isela aplicarse en eso de garantizar que el voto se respete y que no exista ni coacción ni tampoco intimidación. ¿O qué, acaso tan pronto tiene miedo perder el hueso? Su gente no le ayuda.

II. DESGLOSE DE GASTOS

Si el Plan B se aplica o no, con base a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Norma Piña, porque las marchas sirven para otros fines, lo que sí convendría es revisar de nueva cuenta los gastos en los que incurren los organismos electorales, y hablamos de los institutos estatales del INE. A nivel Coahuila, los gastos de operación del Instituto Electoral (IEC), de Rodrigo Paredes, no son justificables cuando hay proceso electoral, y se pueden desglosar dejando evidencia de muchas anormalidades.

III. CUESTIÓN DE IMAGEN

Tanto la Secretaría de Infraestructura de Miguel Algara, como la de Turismo y Pueblos Mágicos de Azucena Ramos deben unir esfuerzos. No hablamos de crear infraestructura en los Pueblos Mágicos, pues se sabe que para eso no hay ni un quinto porque el Presupuesto de Egresos de la Federación no destina nada a estos lugares para atraer turismo al resto del país. De lo que se trata es del mal estado del lugar que da la bienvenida −principalmente a los regiomontanos− en la carretera Monterrey-Saltillo, en los límites de Coahuila con Nuevo León. Este sitio, con una construcción que tenía la bienvenida al Estado, luce en mal estado. No ha recibido mantenimiento en varios años, y como quiera es imagen. Valdría la pena una manita de gato para que los ejecutivos e inversionistas tengan un buen sabor de boca desde la entrada al territorio.

IV. LA REUNIÓN

¿Qué lectura le darán los morenos a la reunión de Cuauhtémoc Cárdenas con Ricardo Monreal? Cárdenas da señales de ruptura con la 4T y su dirigente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al aceptar la reunión y la foto con Monreal, como sucede en política, manda mensaje de quién puede ser el elegido para encabezar de nuevo la unión de la izquierda. Obviamente, esta lectura difiere mucho de lo que pensarán todos los obradoristas y sobre todo porque el mismo Presidente no se ha inclinado por alguna de las “corcholatas” a las que les dio luz verde.

V. SUFREN ABUSOS

Que los transportistas del estado, además de batallar con las grúas de concesión federal, que se pasan de listos, cobran lo que quieren sin ajustarse a las tarifas y que además son poco transparentes, otra problemática que enfrentan son los ministerios públicos cuando hay accidentes. Convendría que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Juan Pablo Martín del Campo les eche una manita para reunir a todas las autoridades con competencia en las carreteras, para que se reúnan con los transportistas. No le pueden pedir peras al olmo porque no obstante que el legislador coahuilense, Francisco Javier Borrego, es el secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados, siempre hace como que la Virgen le habla cuando se trata de solucionar problemas. Lo de él es la grilla barata.

VI. NUNCA SERÁN TIEMPOS

Que los policías estatales andan comportándose raros, nomás por decir que no de manera normal, después de un alboroto que causó en Acuña, de Emilio de Hoyos, el exdirector de Seguridad Pública, Cruz Mercado, quien ahora ocupa el mismo cargo en Piedras Negras de Norma Treviño. Los tiempos no están −y nunca lo serán para un policía− como para que los mandos policiacos, la mayoría emanados de las filas de Seguridad Pública de Sonia Villarreal, rompan filas y hagan lo que quieren.

VII. DEL ROJO AL ROSA

Como era de esperarse, panistas y priistas estuvieron en la marcha contra el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la Plaza de las Ciudades Hermanas lo mismo se vio a azules que a tricolores, no muy de la mano, pero sí haciendo acta de presencia para que no se apliquen las reformas que −a decir del titular de INE, Lorenzo Córdova− terminarán por debilitar al organismo garante de la democracia y que pone en riesgo la elección presidencial del 2024. Algunos lograron identificar a Jericó Abramo, diputado federal; Óscar Pimentel, todavía titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Jorge Rosales, representante del PAN ante organismos electorales, además de Héctor Horacio Dávila, empresario, entre muchos otros. También estuvieron las integrantes de la exmarea roja del sexenio pasado, ahora con colores rosas.

VIII. MANIFESTÓDROMO

En el mismo tema de la marcha contra el Plan B de AMLO, el Presidente en su mañanera le dijo a los integrantes de la oposición que le echen ganas porque, no obstante que llenaron el Zócalo de la Ciudad de México −con los gritos de fuera AMLO−, él lo hizo de manera desbordada muchas veces más, y no sólo una. En realidad el Presidente está retando a la sociedad a través del “Manifestómetro”. Como decía la misma izquierda cuando había inseguridad en tiempos de los tres expresidentes anteriores, nomás que no despierten al “México bronco”.

IX. SE CONTRAEN

No se sabe a qué se debe el cierre de oficinas de visitadurías de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), de Hugo Morales Valdés, entre otras irregularidades que están reportando empleados. La contracción de las oficinas no tiene nada que ver con el presupuesto, puesto que no hay registro de algún recorte por parte del Congreso Estatal en este rubro, al menos que no le estén llegando las transferencias en tiempo y forma. Lo claro es que tienen menos oficinas, también el personal está inquieto porque puede venir un recorte, y la Comisión todavía no da el kilo en lo que se refiere a la defensa de los ciudadanos en el respeto a sus garantías, sobre todo cuando se trata de corporaciones estatales de seguridad pública, ahí las recomendaciones y procedimientos dejan mucho que desear.