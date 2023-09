POLITICÓN: ¿Quién va a liderar a Morena en el Congreso local?

I. VENTAJAS

Sin problema Alfonso Yáñez Arreola ganó la reelección en la Facultad de Jurisprudencia. Esta institución se caracterizó en los últimos años por tener contiendas cerradas a la hora de elegir director, sin embargo, ahora parece que todo el alumnado estaba de acuerdo en que Yáñez le siguiera. En cierta forma le otorga una ventaja para continuar con su aspiración, aunque lejana, pero legítima de querer ser rector de la UAdeC. No va a pasar mucho tiempo para que se decida. Apenas empezando el año inicia también el proceso para suceder a Salvador Hernández.

II. ANTES Y DESPUÉS

La presentación del Grupo Frontera marca un antes y un después en espectáculos masivos con orden. Buen tino tuvo Chema Fraustro al escoger el cruce de la Avenida Universidad y bulevar Carranza, en la zona universitaria de Saltillo. Ahí se han presentado diferentes artistas, primero de la FINA, y ahora en coordinación con el gobierno de Miguel Riquelme, el espectáculo dedicado al mes patrio. De igual manera los desfiles conmemorativos se están desarrollando en este espacio. Extraoficialmente se habla de 50 mil personas reunidas, casi el doble que cuando estuvieron Los Dos Carnales.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Le apuesta Movimiento Ciudadano a perder

III. INTERNA

Que la selección de aspirantes en Ramos Arizpe se está cerrando a dos personas, aunque todavía no hay nada definitivo y el resto puede hacer su luchita. Esos dos personajes son Tomás Gutiérrez, quien se anda estrenando en las redes sociales para jóvenes, y el otro es Raúl Xavier González. Pero, insisten algunos: habrá qué ver si Alejandro González y Jorge Soto se hacen a un lado o le entran. El caso es que “El Aguililla” ha regresado haciendo reuniones y demás para ponerse al corriente y reunir un buen equipo de gente.

IV. PENSIONES ISSSTE

¿Recuerda que a nivel nacional descubrieron actos de corrupción en todo el ISSSTE? Acá en la delegación Coahuila al que traen entre ceja y ceja es al subdelegado de Prestaciones y una abogada aliada -no es empleada- de apellido Solís. El asunto tiene que ver con la agilidad y retraso en el otorgamiento de pensiones. Hay personas que señalan directamente a Martín como la persona que se comprometió a un trámite rápido con algunas condiciones. Martín se dice priista, pero resultó muy amigo de Reyes Flores, para seguir en el puesto.

V. POR VOLVER

El que está pensando en su pronto regreso es el senador Armando Guadiana. Está en Houston atendiendo su salud. Sin embargo, inquieto como es, anda preguntando a los médicos que para cuando puede regresar a su terruño. Basta recordar que Guadiana es senador de la República, cargo en el que seguramente ha pedido algún tipo de permiso, pero está con ganas de participar en el momento político tan importante que vive su partido Morena con la designación de Claudia Sheinbaum, a quien apoyó junto con su hija Cecilia en su gira por Coahuila.

VI. INCOMODIDAD

En el Tribunal Electoral de Coahuila, también se conoce, quieren volver al pasado. Como que a Sergio Díaz, magistrado presidente, le incomodan las revisiones de gente que no sea afín. De otra manera no se entiende por qué hay en el Congreso estatal una iniciativa para que el contralor interno sea designado por los mismos magistrados, y no por el Legislativo, como se supone que quedó establecido y acordado desde por ahí de 2018, cuando ciudadanos empujaron esta reforma para todos los organismos autónomos. No hay que perderle de vista las manos a Díaz.

VII. SERENOS

Serenos morenos; no hay nada sobre la designación del coordinador parlamentario de los cinco pluris en la legislatura que toma protesta el 1 de enero de 2024. Esto viene a cuento porque Antonio Attolini pregona que está su llegada pactada con Mario Delgado. Pero quizás el lagunero no sabe, o no le han dicho, que son los propios integrantes del grupo los que deciden quién los encabezará, no el presidente del partido. A Morena ya le hace falta un conciliador, que sepa dialogar, porque acá en el norte las confrontaciones no surten efecto.

VIII. RIESGO

Solos se ponen en evidencia. Hablamos de la delegación del IMSS de Leopoldo Santillán. Anuncian que habrá inversión también en el mantenimiento y nuevos elevadores. Sin embargo, cuando se les pregunta a boca de jarro sobre el estado de este equipo en las unidades médicas salen con la excusa de que el mantenimiento es responsabilidad de la empresa que lo instaló o las que están contratadas. La realidad es que los elevadores del IMSS un día no jalan y el otro tampoco, lo que implica un riesgo latente para pacientes y personal médico.