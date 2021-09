POLITICÓN: REUNIÓN

I. REUNIÓN

Ipso facto, luego de que la SCJN despenalizó el aborto, diputados, magistrados y el Secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes se reunieron para ver los escenarios que pudieran presentarse para el quehacer público. En la encerrona se apersonaron también Miguel Mery, presidente del Poder Judicial y Eduardo Olmos, pastor del rebaño legislativo local. Ahí se comentó que habrá que esperar la notificación que haga la Corte de Arturo Zaldívar para ver exactamente cómo se plasma su voluntad en el Código Penal de Coahuila: tiempos, formas y demás.

II. TORMENTA PERFECTA

Se supo que más de 225 mil pesos mensuales son los que está perdiendo el sector hotelero de Ramos Arizpe por la caída de la ocupación en sus establecimientos. Y es que como mencionaba Mario Aguirre, para más señas el delegado de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, los empresarios del ramo se están enfrentando a la “tormenta perfecta”, compuesta por la tercera ola de la pandemia de COVID-19 y remachada con los paros técnicos de las empresas automotrices.

III. AHORRO

Los que están pasando las de Caín son los maestros de La Laguna pertenecientes a la Sección 35 del SNTE que comanda Fernando Mora Garza. Los profes de ese gremio no han podido cobrar el Fondo de Ahorro, luego de que con la propia lana de los profes de a pie la dirigencia saca para manejar una financiera que da préstamos a particulares, práctica en la que vienen incurriendo desde hace dos años y que ahora les ha obligado a retrasar la entrega de los fondos. A estas fechas hay profesores que no han recibido el pago del dinero que ahorraron desde el año pasado... y contando.

IV. DESTROZOS

Los analistas de café especializados en amarrar navajas dicen que la Feria del Libro que organiza Ana Sofía García Camil y a realizarse en el campus Arteaga de la UAdeC no fue la verdadera causa por la que no se haya aplicado la segunda dosis para los de 40-49, como se dijo. Aseguran que no es casualidad que esto se haya dado luego de los destrozos que los jóvenes de 18 años y más causaron en el sitio hace días en las jornadas de aplicación de la vacuna para los chavos de esas edades.

V. AGUA CORRE

El tiempo corre como el agua. A pesar de que se siguen realizando los foros de socialización para el proyecto Agua Saludable para La Laguna, las cosas no parecen llegar a feliz término. Cuando Andrés Manuel López Obrador se reunió en Ciudad Lerdo, Durango con todas las partes involucradas, lanzó una amenaza: “Si no se retiran los amparos del proyecto será cancelado y los diez mil millones de pesos que costaría se destinarán a programas sociales”. El plazo vence el próximo 3 de octubre y los amparos continúan interpuestos. Así que la moneda está en el aire.

VI. EJEMPLAR

El que concluyó ya su período como presidente de la Cámara Minera de México fue Fernando Alanís. El empresario coahuilense ocupó la presidencia de 2018 a septiembre de 2021 y es relevado por José Jaime Gutiérrez. La CAMIMEX reconoció que fue un líder ejemplar para la Cámara durante los comienzos de la pandemia del COVID-19. Alanís fue director general de Peñoles y actualmente está al frente de Baluarte Minero, la nueva división que creó Peñoles en 2020.

VII. EMPLEOS

Por Derramadero reportaron ayer al Alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, y además acompañado de directivos y trabajadores Freightliner–Daimler. En esa empresa, quienes ahí estuvieron cuentan que Chema reiteró su compromiso de hacer de Saltillo, la capital del empleo y crear programas en conjunto con las diversas industrias y así, juntos ayudar a mejorar las condiciones para incrementar el número de empleos disponibles. Fraustro Siller conoció cómo funciona la empresa y tuvo la oportunidad conducir una unidad, donde demostró sus dotes de manejo.

VIII. LEY HOMICIDA

La Diócesis de Saltillo que comanda monseñor Hilario González apoyó la postura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, organismo colegiado de los Obispos mexicanos, que calificó como “ley homicida” la que resultará de la despenalización del aborto. El organismo recalcó que para quienes están convencidos del valor de la vida, no hay necesidad de una “ley homicida”. La CEM es el órgano colegiado de la Iglesia Católica que aglutina a más de 70 obispos en el País.

IX. EL PRIMERO

El diputado saltillense Jaime Bueno Zertuche fue el primer diputado federal de Coahuila en subirse a la tribuna, en San Lázaro. Bueno propuso que sólo el INE pueda difundir y promover información sobre la Revocación de Mandato, para que no se permita que un instrumento tan importante sea usado con fines partidistas. Luego de pasar por las filas domésticas, Jaime hizo su debut de esta manera en las filas nacionales legislativas y ahora veremos en qué termina esta propuesta, la cual suena congruente, aunque al partido presidencial no le cae muy bien el INE.