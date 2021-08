Politicón: ¿Será verdad?

I. ¿SERÁ DE VERDAD?

Como era de esperarse la llamada reunión de la unidad a la que acudieron personajes de Morena como Armando Guadiana, “El Arre” José Ángel Pérez, Antonio Attolini y Luis Fernando Salazar, dejaron ver una vez más que lo único que no va a pasar ni ahora ni nunca, es que se no se dejen de poner el pie los unos a los otros, el evento de ayer llama a la unión, pero una vez más, quedó en claro que cada uno de ellos trabaja para lo suyo de cara hacia el futuro y que por eso, el partido Morena se perfila para perder en 2023.

II. DIVISIONISMO

Porque en el partido guinda todo el tiempo ha estado marcado por el divisionismo. Allí están los casos de las hermanas Sánchez Galván, quienes en las pasadas elecciones causaron conflicto con algunos otros militantes. También apunte el caso de la diputada federal Melba Farías, quien se ha dado hasta con la cubeta... ¡con su suplente! ¿Logrará Morena dar un giro de tuerca?

III. ACUERDOS

En sesión totalmente virtual -transmitida en tiempo real- porque la tercera ola de la pandemia de COVID-19 no deja ni a sol ni a sombra, los diputados domésticos lanzaron varios exhortos y lograron algunos acuerdos. El Congreso, de Lalo Olmos, le exige al Gobierno Federal que vacune a los adolescentes de entre 12 y 17 años, que es el último grupo del cual no se ha confirmado que sea susceptible a vacunación. Pero también los diputados lanzaron un exhorto para que el Congreso y municipios iluminen sus fachadas con los colores del arcoiris el próximo 28 de junio, en apoyo a la comunidad LGTB y demás grupos afines.

IV. EL RANCHO

Que la administración estatal de Miguel Riquelme tiene intención de hacer la donación oficial del Rancho de Demostración “Los Ángeles” a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de Mario Vázquez Badillo. El gesto no sólo es un buen paso jurídico, sino que también da pie a que más proyectos puedan llegar a esta universidad.

V. NUEVO CABILDO

Que el Tribunal Electoral de Coahuila, donde manda Sergio Díaz, le enmendó la plana al Comité Municipal de Monclova, el cual depende del Instituto Electoral, de Gabriela de León. En pocas palabras, volvió a conformar el Cabildo, en cuanto a las regidurías plurinominales, que acompañarán a Mario Dávila en la próxima administración. Sin embargo, a partir de esta reconfiguración del Cabildo, pueden surgir también inconformidades que tendrá que resolver, si se da el caso, la Sala Superior de Monterrey. Hay tiempo suficiente. La toma de protesta es el 1 de enero de 2022.

VI. ESTIRA Y AFLOJA

En Acuña, donde ganó el udecista Emilio de Hoyos, pero a través del partido Morena, empezó a estira y afloja por los puestos. Por lo que se sabe, Morena no tendría ni voz ni voto en la conformación del primer equipo de Emilio, sin embargo, hay gente de este partido que empezó a inconformarse porque dicen que no van a recibir migajas. Por lo pronto muchos udecistas consideran que muchos se quedarán otros tres años en el municipio. Veremos.

VII. SE QUEJAN

El que fue denunciado ante el Congreso del Estado es el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, junto con algunos integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Resulta que la oposición en el cabildo no recibe a tiempo los informes financieros y tampoco se enteran de cómo se gasta en este municipio. Usted recordará a Jonathan por ser el alcalde de Coahuila que pasó a la historia debido a que repartía dióxido de cloro como medida anti COVID-19. Pero el caso es que trae muy mal las cuentas y no obstante que a los regidores no les hagan caso, en la Auditoría Superior están bien enterados de las irregularidades.

VIII. ENERGÍA SUSTENTABLE

El que no anda dormido en sus laureles, y en cambio sí empapándose de los temas legislativos es Jericó Abramo. En lo que fue el tercer Diálogo de Sobre la Mesa, abordó con dos especialistas el tema de la legislación de energía sustentable. Jericó escuchó las opiniones de Fidel Mondragón, especialista en energía solar, y Marcelo Quintanilla, con trayectoria en medio ambiente y energía.

IX. COMPLICÁNDOSE

En donde se están complicando aún más las cosas es en Parras de la Fuente, donde aún cobra como alcalde Ramiro Pérez. Ahora, ejidatarios se están levantando contra las autoridades, con la exigencia de que tomen la tarea de juez en un conflicto que lo único que está trayendo es el freno a un destino turístico en pleno crecimiento. Ante este escenario, autoridades federales y estatales deben dedicarle mayor tiempo y atención, a un tema que aún se puede controlar y lograr que todo siga en paz. Veremos.

