POLITICÓN: Siguen pegando recortes a Coahuila

I. SANCIÓN

Se veía venir, porque así se advirtió desde que se supo de la sanción, los morenistas castigados por tres años por apoyar al dirigente del PT, Ricardo Mejía, durante su campaña para gobernador de Coahuila, tienen sus derechos restituidos. El magistrado José Luis Vargas, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó y le fue aprobado un proyecto que revoca la sanción de la Comisión de Honor y Justicia de Morena contra los militantes coahuilenses. Sin embargo, habría que ver si siguen teniendo cabida dentro del partido guinda, porque la mayoría continúa del lado de los rojillos, aunque ahora este partido lo llevan de aliado.

II. REDIL

Allá en la Región Norte se ha visto que el diputado Francisco Cortez sigue con Mejía Berdeja, lo mismo que Leocadio Hernández, dirigente regional de la CTM. Aunque Tereso Medina diga que la confederación es tricolor, los hechos están claros, Leocadio hace mucho tiempo que se le salió del huacal y nadie lo ha podido hacer entrar al redil para que apoye la causa tricolor.

III. CERCANOS Y LEJANOS

Que la gente más cercana de los udecistas a Claudia Sheinbaum fue Brígido Moreno, quien fuera presidente del partido y ahora es diputado federal por el PT. A Lenin Pérez, cuentan quienes lo vieron, lo bajaron del templete. Y no queda de otra más que aguantar callado si es que quiere alcanzar otra vez la diputación federal, como ya lo hizo con la ayuda del PAN. A las que se vio desesperadas por tomarse la foto con Claudia fueron la acuñense Paloma de los Santos y Tania Flores, quien hasta regalito le llevó para que el equipo de seguridad la dejara pasar. En cambio, cercana estuvo Cecilia Guadiana, en ausencia de su papá, el senador Armando Guadiana.

IV. MONTADO

En más de la visita de Claudia Sheinbaum a La Laguna, se vio todo montado para favorecer a Luis Fernando Salazar. Y es que cuentan que el “Ex Niño Azul” fue el que llevó mano en la organización del evento, aunque quienes pagaron -según se dice- fueron los hermanos Flores, y el que paga manda. Por eso ni Lenin, ni Ricardo Mejía, aparecieron en el escenario y en la firma. Muy rebasado el líder morenista Diego del Bosque, en todo.

V. CÁLCULOS

En suma, durante todo el sexenio, la administración de Miguel Riquelme dejó de recibir 23 mil millones de pesos por parte del gobierno federal. Se trata de lo que estaba contemplado dentro del presupuesto de cada año, y por una razón u otra, nomás no timbró la caja en la Secretaría de Finanzas de Blas Flores. La administración estatal no fue la única afectada, de ahí que alrededor del 20 por ciento corresponde a una repartición que se hace a los 38 municipios. Los cálculos estuvieron mal hechos o simplemente se hicieron con alevosía, pero la entidad no recibió lo programado. Ya no se habla de lo que en realidad le corresponde al estado de acuerdo con la aportación a la economía nacional, sino lo que los diputados autorizaron y Hacienda no envió.

VI. INGRESOS

A la mayoría de los municipios se les está haciendo tarde para entregar la Ley de Ingresos al Congreso de Lalo Olmos. Además de Piedras Negras de Norma Treviño, Frontera de Roberto Piña, así como Viesca y Abasolo, el resto tiene hasta el próximo domingo 15 de octubre para que los Cabildos aprueban su propuesta y enseguida mandarla a la revisión de los diputados.

VII. RÍO

El pasivo más grande que va a tener el PAN en el Congreso local en la próxima legislatura será Alfredo Paredes. Las críticas a las que se enfrentará el diputado local electo ya se están preparando, pero sobre todo documentando. De paso se van a llevar al baile a Jesús Homero Flores, fiscal anticorrupción, porque no obstante las denuncias, poco o nada han avanzado en las investigaciones de hechos que están bastante claros y evidentes. A los ciudadanos monclovenses lo que más enoja es el engaño del río, que ahora está seco porque el agua que corría por este afluente es mejor aprovechada para el consumo de las personas, pero fue más de las obras de relumbrón.

VIII. LUZ

¿Hay una luz al final del túnel? Esto parece, porque en Monclova se habla de que hay negociaciones entre los inversionistas de AHMSA de Alonso Ancira y el Gobierno de la 4T de AMLO. Sin embargo, son muchos meses con el mismo cuento y los obreros están desesperados, al grado de abandonar la región y venirse a suplir la mano de obra faltante a la Región Sureste.

IX. LIMITADOS

En el 2024 la delegación del Bienestar a cargo de Claudia Garza del Toro estará atada de manos para entregar más pensiones, becas y operar otro tipo de programas de desarrollo. Lo que sucede es que a Coahuila le tocó un escaso aumento y sigue como una de las entidades que más presupuesto tiene destinado en este rubro de programas. El presupuesto asignado pasó de 15.2 a 16.1 millones de pesos para el Bienestar, de tal manera que apenas los aumentos estén contemplados, de ahí en adelante, las nuevas afiliaciones quedarían desechadas para el año próximo. En cambio, las entidades en donde hay elección, ahí sí, se les dio a manos llenas.