POLITICÓN: AL PIZARRÓN

I. AL PIZARRÓN

La mayor prueba le ha llegado a Francisco Saracho. Cuando aún no termina de acomodarse en la silla principal de la Secretaría de Educación, el acuñense pasará al pizarrón para resolver la ecuación del regreso escalonado a clases, que a partir de hoy se dará en Coahuila. Saracho enfrentará difíciles variables: un repunte sin precedentes en los contagios de COVID-19 y la duda razonable de profes y padres de familia sobre si era el momento adecuado para el regreso. Está por verse qué tan bien -o qué tan mal- el funcionario resuelve el problema y qué cuentas entrega.

II. SOLICITUDES

A partir del 12 de enero, el IMSS Coahuila ha recibido un promedio diario de 700 solicitudes de incapacidades COVID. De esa fecha a hoy, los trámites han pasado de 317 a 700 solicitudes al día. El dato coincide con el periodo, que inició precisamente el día 12 y continuó hasta ayer 24, días consecutivos en los que en la entidad se han registrado más de mil contagios de la enfermedad. Ayer la racha siguió y fueron reportados mil 187 nuevos casos y cuatro defunciones en todo el Estado.

III. SIN DEFENSA

Equiparados con héroes, lo cierto es que médicos y enfermeras no han recibido el apoyo legal luego de que han sido amenazados, discriminados y agredidos, incluso físicamente, por ciudadanos, pacientes y demás, por temas relacionados con el COVID. Ni en la Secretaría de Salud, del cirujano Roberto Bernal; ni en el IMSS, de Leopoldo Santillán y ni en el ISSSTE han mostrado el mínimo interés por defenderlos, a decir porque sólo hay una denuncia por esas conductas y la puso la misma doctora ofendida. Hay documentadas cinco agresiones, pero seguro son más.

IV. SIGUE

Antonio Domínguez no quita el dedo del renglón y sigue adelante con la impugnación de la elección en la que Canacintra Coahuila Sureste renovó su dirigencia y que ganó Eduardo Garza, el 4 de enero. “El Guayo”, a más tardar mañana, deberá ir ante los órganos correspondientes de Canacintra nacional a responder sobre los hechos en torno al proceso, que según Domínguez, fue plagado de irregularidades que deben derivar en la anulación de la elección.

V. TRAICIÓN I

Ningún hombre sabio pensó jamás que un traidor podía ser confiado: Cicerón. La frase del pensador romano cae como anillo al dedo a uno de los priistas más consentidos del tricolor en las últimas dos décadas, Jericó Abramo, y es que el diputado manda un mensaje de traición al posar junto a Ricardo Mejía Berdeja, y es que a quien le han dado tres veces la oportunidad de ser diputado federal traiciona al Gobernador y por ende al priismo coahuilense, la traición y ser mal agradecido no acaban bien.

VI. TRAICIÓN II

Los priistas ven claramente el asunto como una traición porque ven que la elección interna del PRI para elegir Gobernador va a ser abierta para quien quiera participar. Estaría bueno ver un agarrón de Manolo contra Jericó y que de ahí salga el gallo más completo para la guerra que viene contra Morena.

VII. MANOTAZO I

El gobernador Miguel Ángel Riquelme llegó “filoso” este lunes a Torreón y acompañado por el Fiscal del Estado, Gerardo Márquez, para que vieran que va en serio, dio un fuerte manotazo en la mesa dirigido a los ex alcaldes de La Laguna que recién acaban de dejar el cargo. El manotazo pareció tener una dedicatoria especial para el panista Jorge Zermeño, pero de pasadita también para los ex de Viesca, Matamoros, Francisco I. Madero, y también al de Parras de la Fuente. Y es que el asunto es que se les investiga por observaciones en sus cuentas públicas.

VIII. MANOTAZO II

Las indagatorias empezaron porque fueron denunciados por la Auditoria Superior del Estado (ASE), dadas las inconsistencias que presentaron, entre ellos el ex edil de Torreón, que es el que acumula más presuntas irregularidades. En apoyo a la explicación de Riquelme, el Fiscal Márquez comentó que en caso de que los ex funcionarios no solventen las observaciones en el tiempo legal, podrían ser detenidos por peculado, que es un delito que no prescribe. Sobre aviso...

IX. FUTURO

¿Qué le tendrán guardado a Alfredo Paredes? El panista ya está por completar un mes de que dejó la Presidencia Municipal de Monclova y aún no se ve claro sobre su futuro. De hecho, antes que Claudio Bres, era Paredes quien estaba considerado para sustituir a Jaime Guerra en la Secretaría de Economía, sin embargo, a final de cuentas el de Piedras Negras le ganó la carrera. La tirada puede ser que siga en el PAN para que desde adentro continúe impulsando la alianza de ese partido con el PRI y con el PRD, incluso, dicen algunos, con Movimiento Ciudadano.