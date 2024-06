Saltillo: El amor al trabajo, la mejor herencia que don Rafael recibió de su padre

“No, no se olvida amigo, por él andamos aquí”, dijo.

Don Rafael tiene 80 años y a pesar de su edad no se olvida de su papá ni de venir al panteón Santiago cada que se acerca el Día del Padre, y otras fechas especiales, para darle su limpiadita a la tumba.

Me lo encontré raspa que raspa, con una cuchara de esas que usan los albañiles, sobre la lápida de su padre.

Por eso es que a don Rafael a sus 80 años, no se le olvida su padre y seguido, pero más cuando se acerca el día de los papás; viene al cementerio para darle una limpiadita, su pasadita, a la tumba.

“Lo llevamos de emergencia al Seguro, pero ya no aguantó”, dice don Rafael, pero no llora.

Recuerda solamente haberlo acompañado en sus últimos momentos, el día que muy enfermo lo llevaron al Seguro y falleció , don Rafael no supo de qué.

Don Rafael no da más detalles de esa época de la enfermedad de su padre, parece que es como una de esas viejas heridas que duelen,

El sueño de don Rafael era hasta hace muy poco morirse en la carretera, quizá como una forma de honrar la memoria de su padre que fue trailero, pero unos asalta tráileres le robaron su sueño y sus hijos le rogaron que ya mejor dejara las carreteras.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ‘Mis hijos me enseñaron a ser papá; quiero que me recuerden como un padre que nunca se rindió’

Y su sueño se esfumó...

Don Rafael tiene cinco hijos, tres hombres, dos mujeres, sólo el mayor es camionero y dice que como don Rafael, sueña con que un día la muerte lo agarre en la carretera.

Quién sabe.

“Dice él ‘ojalá y me toque en la carretera’, es su pensamiento, así pensaba yo. A veces me invita mijo a los viajes, sabe que estoy en la casa y me dice ‘oiga, ¿no quiere desaburrirse un rato?’, le digo ‘sí, vamos hijo’”, comentó.

Por lo pronto don Rafael ya está esperando que se llegue su día, el Día del Padre, para celebrarlo con su esposa, sus hijos, hijas, yernos, nueras, sus veintantos nietos y, “parece que 10”, bisnietos, en su natal Barrio del Ojo de Agua, sobre la mesa un generoso plato de asado de puerco con arroz.

“Que no falte”, dijo.