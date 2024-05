¿Por qué una mujer puede ser amante, tener un amante, buscar un amante? Para algunas personas las razones son muy sencillas de encontrar

Un hombre pregunta en redes, “¿Por qué una mujer acepta ser amante?” Las respuestas llovieron desde, “Porque le da la gana”’, hasta, “Porque no se valora ni como mujer ni como persona.” Esta última crítica se vio más común en la voz de otras mujeres, y sigo pensando que es una lástima que las mujeres seamos tan duras con otras mujeres. Poniendo eso de lado y asumiendo por practicidad que el hombre que posó la pregunta es heterosexual, y asumiendo además que si yo (siendo mujer heterosexual) tengo amante, eso implica a la vez que hay un hombre que también es amante. Si seguimos con cuestionamientos conservadores, también significaría que ese hombre buscó a esa mujer, o sea que activamente buscó una amante. ¿O será cierto que los hombres son básicamente instintivos, creaturas débiles sin control de impulsos que caen como moscas ante las mujeres? Si así fuera, tal vez el juicio de quien no se valora tendría que invertirse, pues nos pone a las mujeres en el lugar de decisión y poder, seres libres que decidimos como y con quien ejercer nuestra sexualidad (un derecho inherente a hombres y mujeres desde la libertad, siendo la libertad la habilidad de tomar decisiones responsablemente), y pone a los hombres como pobres víctimas indefensos ante seres superiores. ¡Pero! Es verdad también que tenemos años recordándole a los hombres que “no” significa “no”. Hmmmm...¿ha sido necesario por la impulsividad y falta de control? ¿O los hombres al propasarse y abusar están tomando una decisión consciente?

Todo el asunto es difícil de responder, a pesar de las respuestas superficiales y hasta de broma a la publicación ¿Por qué una mujer acepta ser amante? Hay muchísimas razones, desde el enamoramiento hasta el ser presa de la seducción. Desde la necesidad económica hasta la insatisfacción sexual. Desde la soledad hasta el hastío. No hay una sola razón. No hay una sola razón para el hombre que acepta ser amante tampoco. Y cuando menos yo estoy harta de que se juzgue a la mujer por situaciones en que no solo ella ha participado. ¡He dicho!