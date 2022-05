Si amas dilo / Grítalo / No lo calles / No te unas a la multitud que se ha ido de esta vida al arrepentimiento / No pidas perdón / Decláralo / Demuéstralo / Llévalo a pasear por las calles / Tómalo de la mano / Preséntalo a tu familia / o cuando menos a tu recámara / Vacíate en él / Compártele cada bocado y cada aliento / Arriésgalo todo / Tiembla de miedo y hazlo de todas maneras / no sea que partas sin recoger / o sin sembrar / No sea que te vayas incompleto / tal como llegaste.

Pienso muchas cosas sobre el amor. Más que nada, pienso que no sé definirlo con claridad, solo a través de sensaciones de ternura o de pasión. Y no hablo solamente del amor que tiene por objeto a una persona, sino también del amor que tiene por objeto a la vida misma.

Considero que el amor es un estado interno que nos provoca una manera de vivir. Y creo que cuando hablo de amar a alguien o algo, lo que sucede es que la vibración de amor que he alcanzado en mi interno empata con la vibración de amor de algo externo a mí.

Mi padre decía que cuando amaba, amaba “duro”. “I love hard”, decía. Siempre se me ha quedado esa declaración en una fibra de mi memoria. No sé si me pasa algo similar, pero yo creo que, si amamos, así, sin objeto incluso, se nota. Se nota en entrega, en pasión, en detalles, en consideración, en atención, en tiempo.

Claudio Naranjo decía, “Si quieres conocer más profundamente a alguien, no le preguntes qué es lo que piensa, sino qué es lo que ama”. Y hoy justo es ésa la pregunta que me hago yo. ¿Hoy, qué amo?