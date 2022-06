Mis habilidades culinarias son prácticamente nulas. Cuando en la mañana me preparo un cereal, se me remoja a tal grado que las hojuelas de maíz lejos de crujir al masticarlas, se quedan pegadas en mi paladar. A pesar de ello, soy un apasionado en la cocina (y en otras áreas de la casa aún más), lo cual me ha llevado a leer algunas recetas extrañas. Tengo, por ejemplo, el secreto para preparar caviar relleno de hígado de faisán y seguramente recibiré una estrella Michelín por mi receta de Kummel Suppe con base en semillas de alcaravea.

Hoy, hoy, hoy, como decía el hierberito Fox, he decidido compartir una receta emanada de mi espíritu creador. Sé que podría hacerme millonario si llegara a patentarla y brindar asesoría sobre mi receta mágica a gobiernos de todo el mundo, sin embargo, creo que gano más si la doy a conocer ahora que comienza a calentarse el ambiente electoral en Coahuila. Para ser sincero, basta con que alguien la utilice para sentirme recompensado. La receta que hoy compartiré es la receta para ser un buen gobernante.

Para ser un buen gobernante se necesita tener presente en todo momento que el pueblo es quien elige a la persona que trabajará por lograr un desarrollo verdadero. Esto puede ayudarle a un funcionario público a sentir cierto compromiso con aquellos por quienes fue elegido. Si nuestros gobernantes se despertaran cada día preguntándose qué pueden hacer en las siguientes horas para mejorar la vida de los habitantes de cierta colonia, seguramente estaríamos mucho mejor que ahora.

Para ser un buen gobernante se debe conocer muy bien el significado de las palabras. Por ejemplo, el diccionario nos dice que la política es el arte referente al gobierno de los estados, pero muchos administradores públicos se confunden al creer que la política es más bien una artimaña para conseguir beneficios propios.

Para ser un buen gobernante se debe conocer muy bien aquella sabia frase de Confucio: “En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza”. En México hay gente muy pobre. En México hay gente multimillonaria. Y esto es señal de una cosa: los mexicanos no hemos tenido buenos gobernantes.

Si pensamos bien, en algunos países europeos es casi nula la pobreza. Esto se debe a que el gobierno se preocupó por dar a los ciudadanos una buena educación, por crear suficientes fuentes de empleo y por crear las condiciones óptimas para que todos puedan gozar de algo que se llama calidad de vida. En nuestro país suceden cosas muy distintas. Aquí se cree que ayudar a los pobres es regalarles una cobija cuando tienen frío, una despensa cuando se acerca un proceso electoral o una beca mensual cuando se rebasan los 65 años, sin importar el nivel de ingresos, o a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Es muy fácil disminuir el índice de pobreza en el País. Para lograr esto es necesario, en primer lugar, reducir el índice de riqueza de los gobernantes y de todos aquellos que suelen aprovechar su amistad o parentesco con ellos para emprender jugosos negocios. En segundo lugar, se deben realizar obras que beneficien directamente a los que menos tienen, aunque tengan que sacrificarse otras, como por ejemplo hacer una consulta ciudadana de revocación de mandato para que te hagan el enorme favor de convertirte en el Emperador Supremo de la Nación.

Todo gobernante está expuesto a caer en tres pecados capitales principalmente: en la pereza; en la avaricia y, sobre todo, en la soberbia. Para ser un buen gobernante debe trabajar incansablemente en cumplir sus promesas; debe evitar la terrible tentación de apropiarse de algo que no les pertenece; y sobre todo, debe delegar ciertas responsabilidades en las personas mejor capacitadas para ello, y no pretender hacer todo sin tomar en cuenta el punto de vista o consejo de su equipo más cercano.

La honestidad es una cualidad que por desgracia está en peligro de extinción, pero que sin embargo, es indispensable en un servidor público. Velar por los intereses del pueblo y no por los propios, es obligación de los gobernantes.

Para ser un buen gobernante se debe apostar a la educación de los niños y de los adultos y no a su ignorancia para que así sigan votando por el partido en el poder. Se debe apostar a la llegada de nuevas empresas para incrementar las oportunidades laborales y de mayor calidad. Nunca se debe jugar con la salud de los gobernados. La decisión presidencial de desaparecer programas exitosos como el Seguro Popular y no comprar medicinas o tratamientos contra el cáncer, ha provocado la muerte de miles de mexicanos. Por esa negligencia criminal se debe dejar de votar por el partido en el poder y, además, perseguir judicialmente a los responsables.

He aquí mi receta. Espero que le sirva de algo a los candidatos estatales, a los gobernantes actuales y a todos los servidores públicos que en sus manos tienen el destino de un pueblo.

aquientrenosvanguardia

@gmail.com