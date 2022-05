Pero no se puede decir...Que llegó para “quedarse”. Pemex pierde más de dos millones de pesos diarios a causa de ese delito, que hasta el día de hoy, la 4T no ha podido erradicar, no obstante que en ningún momento ha dejado de hacerlo, ya que quienes siguen practicándolo a diario se renuevan, ya que la ambición por robar a Petroleos Mexicanos, se les facilita porque conocen al derecho y al revez a la petrolera, lo que hace que sigan “activos” los huachicoleros.