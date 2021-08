Pero no se puede decir... Que brilló por su ausencia la “bienvenida”. Ni siquiera hubo lo que por tradición se hacía: el consabido saludo a nuestro Lábaro Patrio, y todo por culpa de la agresiva pandemia que no nos deja ni a sol ni a sombra, y hará que los escolapios pongan un ojo al gato y el otro al garabato, o sea que se pongan a la defensiva para no contagiarse, y, por otro lado, procurar aprender lo que más puedan, aprovechando el tiempo y las enseñanzas de “sus” maestros.