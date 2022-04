Se puede decir...Que la Reforma Eléctrica nació “muerta”

Pero no se puede decir...Que los diputados la “rechazarán”. Desde que la 4T la propuso y se mandó a la Cámara Baja para su aprobación, sistemáticamente la mayoría de los diputados adelantaron que por nada del mundo votarían a favor de ella, decision que este domingo se definirá de una vez por todas, lo que en las últimas horas le ha quitado el sueño al Primer Mandatario, ya que de no aprobarse, sería un fracaso rotundo para AMLO, y un triunfo para los inversionistas nacionales y extranjeros, pero no hay que adelantarse, porque la moneda está “en” el aire.