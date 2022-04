Selección Nacional: la triste realidad del amistoso contra Guatemala

En una semana, se llevará a cabo el primer partido amistoso de la Selección Nacional después de haber conseguido la clasificación al Mundial Qatar 2022. Juego contra Guatemala en Orlando, que —al no ser Fecha FIFA y por las condiciones en las que se da— luce más como un duelo para cumplir con los compromisos que tiene pendientes la Federación Mexicana de Futbol con Soccer United Marketing, con la que tiene que cubrir cierto número de encuentros al año.

Pero para ser sinceros, de los 18 o 19 futbolistas que llamará Gerardo Martino para integrar la concentración para el duelo frente a los guatemaltecos, muy pocos de los que no son convocados regularmente de la Liga MX tendrán la oportunidad de estar en la Copa del Mundo. Tomando en cuenta la tendencia con la que se ha manejado el entrenador nacional, tendría que aparecer alguien que realmente lo deslumbre para pensar en que bajará a uno de sus “constantes”.

En una de sus últimas conferencias, el Tata señaló que no iría con un grupo extenso a Orlando, tomando en cuenta que el torneo de Liga está en su recta final, que los que juegan en Europa (en los primeros equipos de sus clubes) no pueden venir, etc. Tomando eso en consideración, lo que más podría llamar la atención es el posible regreso de Víctor Guzmán a la Selección. El jugador del Pachuca ha retomado un buen nivel de juego y, después de cumplir con el castigo por su positivo en dopaje, es una de las opciones más interesantes para que Martino apueste por un elemento que ya antes había sido considerado.

Luego, para muchos vendrá el tema del joven Marcelo Flores, quien milita en el equipo Sub-23 del Arsenal y ya ha tenido algunas convocatorias con el primer equipo, dirigido por Mikel Arteta. El llamado a Carlos Acevedo, Erick Aguirre, Fernando Beltrán, Alejandro Zendejas o Santiago Giménez, tiene que ver con elementos que pudieran ser una tercera o cuarta opción, pero aún lejos de la primera. Debería llamar a alguien como Juan Pablo Vigón, de Tigres, aunque nunca lo haya ni considerado. Uriel Antuna seguro estará, pero el atacante del Cruz Azul es de los regulares en sus nóminas.

Esta lista para el amistoso contra Guatemala es la de una Selección Nacional más que alternativa, en la que los futbolistas que la integren no deben dejarse llevar por quienes les vendan espejitos. Es cierto que es condición natural la de ilusionarse con un llamado al equipo mexicano y que tendrán que aprovecharlo, porque quizá para algunos sea el único en este proceso final rumbo a Qatar, pero que no les quieran vender humo, como suele suceder, cuando lo bueno con Martino será a finales de mayo con los amistosos contra Nigeria, Ecuador y Uruguay.