Se entra a las creaciones artísticas como se entra al bosque, con el corazón abierto para comprender. Y para comprender el mundo, una tiene qué entregarse. Es imperativo dejar la mente afuera, porque en este sistema socioeconómico y político nos ha adiestrado para competir a través de ese particular tipo de mente, una mente que cree en ese ficticio número uno, en ese ganador, que lo único que hace, es desintegrar, deshacer el tejido interconectado del mundo.

Las manifestaciones artísticas del arte o de la creación relacionados a los procesos de la naturaleza, pueden tener un impacto generoso en el mundo humano y no humano si quienes crean, comprenden la red amplia y misteriosa que es la vida. Sobre todo, si están conectados con palabras a las que no hay qué temer, como por ejemplo amor, como por ejemplo espíritu, como por ejemplo compasión.

Crear es confiar en la mirada particular, en esa mirada personalísima que resulta luego de sumergirse deveras en parajes lejanos a la ciudad, sea en el bosque, el desierto, el manglar, la sabana africana, los hielos eternos, los anchos mares. El cielo todo. Y esa mirada deriva en piezas, actos, sonidos, escritos, imágenes, atmósferas táctiles o en aromas que nos reconectan con lo que se está desdibujando, con lo que se está yendo.

Entonces, recordar o generar una vivencia personal con la naturaleza, puede ser un punto de partida para la creación. Encontrando esa experiencia, se sumerge una, uno o une, como un cuerpo se deja caer con toda la fuerza de gravedad en el agua. Este acto de rendición ante la belleza y ante el mundo salvaje o lo que queda de él, permitirá encontrar algo de valor que se comunique en el mundo de la cultura y las artes. Se está entonces frente a un proyecto o algo acabado que debe ser cuidado como se cuida a la semilla del último árbol de cualquier especie.

Este tipo de creaciones requiere una mirada sencilla y honda en el mundo. ¿Y qué busca el arte que me importa? Busca la verdad de la interconexión entre todos los seres y sustancias. Y ¿qué es la verdad de la interconexión? La energía en movimiento de la vida. Somos esa energía. Como lo es el agua que se mueve en nuestro cuerpo y que habita todo lo que ahora estamos viendo. Lo que no tiene agua, se quiebra, es inflexible, muere.

Me interesa el arte que nace de una mirada que se rinde ante el asombro de la vida. Me interesa la cultura que puede dialogar con las abejas, con el abrazo de los árboles. Me interesa la poesía que puede migrar de soporte, crear un verso que se escucha, se escribe o se puede fabricar.

Las artes sobre la naturaleza son tan necesarias porque son animales extraños, semillas insólitas. Todas y cada una, articulan un ecosistema artístico que dialoga con el mundo. Y lo más asombroso es que nacen en nuestros corazones.

Vital es confiar en la particular mirada, en la lectura de los dictados que hace la Naturaleza. Vital definir una o varias acciones a realizar. Vital Identificar con quién se pueden unir para que esa idea se polinice, florezca y se sume a propuestas que permitan cuestionar el orden actual de las cosas, y por qué no, cambiarlo.

Las artes pueden ser esa agua ingobernable que viaja sin importar las fronteras comerciales, esa agua que está sobre nuestras cabezas, en nuestro cuerpo, la que alimenta la vida subterránea. Este tipo de arte es poderoso y no puede ser aplastado por las mentes cuadradas porque estos no son los territorios del heteropatriarcado, ni lo son del modelo económico extractivo, son los territorios de la fertilidad y la vida. Son telúricos, volcánicos y etéreos.

Alcemos nuestros corazones en enjambre, hagámonos escuchar o permitamos que a través nuestro, otras voces se escuchen, esas otras voces del mundo humano y no humano. Hay sabios —como las plantas o los hortelanos— que comprenden, más que muchos expertos, las interacciones de la naturaleza, y eso solo ocurre con la observación, la misma que se necesita para el arte.

Parte de esta intervención fue articulada gracias a la invitación de Emmanuel Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina, para la realización de un TEDX relacionado con el arte y la naturaleza. La palabra naturaleza procede del verbo griego phyo, que significa, crecer o brotar.

