Si lo piensas y lo visualizas, lo podrás manifestar. ¿Será por creer esto que estamos tan frustrados?

Anoche me hicieron el comentario que se ha hecho muy común, “Si lo piensas y lo dictaminas, se materializará.” No estoy de acuerdo, si así fuera, yo sería millonaria, pesaría 10 kilos menos, mi oficina estaría vacía de cosas que no me sirven, y estaría en este momento en una playa tomando margaritas. No se equivoquen, porque también saben que me rodeo de muchos objetos que simbolizan muchas cosas para mí, pero no creo que la figura de Ganesha o de la Virgen de Guadalupe o de San Judas Tadeo me va a resolver algo que yo no estoy dispuesta a trabajar por mi cuenta.

Entonces ¿de qué sirve anunciar lo que pretendo y formular esos deseos como declaraciones en mi mente y corazón? Pensemos en mis 10 kilos. Si yo dejo de lamentarme, decido conscientemente que bajaré esos kilos, hago un plan, sigo el plan, estoy dispuesta a hacer el trabajo necesario, es probable que baje 10 kilos. Si aparte de eso, le pongo una vela a San Judas, no es con la esperanza de que intervenga el santo en mis intenciones, pero sí puedo pensar que ese acto mío me ayudará a recordar lo que estoy trabajando para lograr.

“Lo que piensas manifestarás” solo funciona para creencias. Al final nos comportamos según nuestro sistema de creencias. Y para hacer ajustes en esa parte de la vida, igualmente tendremos que convertir el cambio deseado en un objetivo de trabajo. Si tenemos conexión con la espiritualidad, tal vez recemos o dediquemos nuestro trabajo a favor de otros también. No por eso será más fácil, y no por eso tendremos éxito, pero sí, nuestras intenciones ayudarán a sostenernos.

Acabo de recordar que hay una puerta en un lugar dentro de las instalaciones donde se encuentra la Basílica de Guadalupe en CDMX. Creo que el letrero dice Capilla de Juramentos, o algo así. Es el lugar donde alcohólicos y adictos van a jurar para dejar sus adicciones. Sé que, para algunas de estas personas, este juramento y sus propias intenciones son suficientes para lograr lo que se han propuesto. No es magia. Son ellos que trabajan y logran su meta.