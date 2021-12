Stephen Sondheim, George Harrison y la música de Navidad

Hacia la recta final del 2021, la música se cubrió de luto de nueva cuenta el viernes pasado con el fallecimiento a los 91 años de edad del genio de los musicales, Stephen Sondheim.

Nacido el 22 de marzo de 1930 en la ciudad de Nueva York con el nombre de pila de Stephen Joshua Sondheim, luego de graduarse con un grado de licenciatura en música en la Universidad Williams donde escribió un libro las letras y la música de dos espectáculos y hacerse acreedor al premio Hutchinson para estudiar composición por dos años, el maestro tuvo su primera asignatura importante en lo musical cuando en 1955 comenzó a trabajar en “Amor sin Barreras”, dando una contribución importante para la adaptación al cine del musical particularmente en crear nueva música y letra para el emblemático tema “América” que interpretó la ganadora del Oscar Rita Moreno, siendo la mayor alteración que se le dio a la producción de Broadway.

Ese fue solo el detonador de una prolífica carrera en Broadway por en la que llegó a ganar un total de 7 premios Tony, entre ellos por el musical “Sweeney Todd” que en el nuevo milenio adaptó al cine el director Tim Burton con Johnny Depp en el papel protagónico: hablando de Oscares obtuvo uno por el tema “Sooner or Later (I Always Get My Man”), que interpretó Madonna para la banda sonora de la película “Dick Tracy”, de 1990, y a sus 90 años de edad seguía tan activo que alcanzó a terminar un último musical al tiempo que prácticamente exigió al también compositor Lin-Manuel Miranda que la secuencia de su película “tik, tik ... Boom!” donde el personaje basado en él dejaba un mensaje en una contestadora debía de decirlo él.

Terminando el mismo mes de noviembre, y apenas unos días de haberse conmemorado el trigésimo aniversario de la muerte de Freddie Mercury, el lunes 29 se cumplieron dos décadas con exactitud de la muerte a los 58 años de edad del ex Beatle George Harrison, coincidiendo con el furor en streaming por la serie documental “Get Back” que comentamos en la columna pasada y que bajo la producción del ganador del Oscar Peter Jackson (“El Señor de los Anillos) el cual, además de la música en solitario que también creó el también cantautor, mantiene vivo su legado. Descansen en paz.

Por último, y ya encarrilados hacia la temporada navideña, como lo anticipamos también en columnas previas hoy es el día en el que se estrena el tema navideño “Merry Christmas”, el mismo que reunió en un dueto a dos generaciones de talentosos cantautores británicos como Elton John y Ed Sheeran, aunque el primero se enojó en un principio porque el segundo “soltó la sopa” sobre la sorpresa del dueto antes de lo acordado, pero eso en lugar de afectar solo generó más expectativa.

Pero Elton y Ed no son los únicos cantautores que “se pusieron las pilas” produciendo música original para esta temporada puesto que tan solo en esta misma semana el norteamericano Rob Thomas (ex Matchbox 20 y recordado también por el dueto “Smooth”, con Carlos Santana para el múltiple ganador de Grammys “Supernatural”) comenzó a promover con todo el tema “Small Town Christmas”, primer sencillo del álbum titulado “Something About Christmas Time”.

