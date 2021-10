Nunca me he arrepentido de amar a alguien, y no digo “haber amado” porque no dejo de amar. No soy una persona excesivamente buena, menos santa ni iluminada. Sí es verdad que no me conviene relacionarme con ciertas personas, en momentos hasta con quienes amo. El amor no resuelve las situaciones relacionales.

Hay personas a quienes no amo. Eso prueba que no soy ninguna especie de santo, ni siquiera una tengo dotes especiales de ningún tipo.

Un amigo muy amado, fallecido hace tiempo, me exigía que le explicara lo que él llamaba mi “apego emocional”. Lo que él quería saber era porque amaba yo a alguien que dentro de su criterio solo se acercaba a mí por interés. La verdad es que no sé si lo que él veía era cierto o no, pero no solté nunca mi amor por esa persona, ni por mi amigo. Se convirtió en un tema interesante de conversaciones largas. Supe después de que falleció que él me consideraba alguien diferente, “cortada con otras tijeras”, y tal vez lo sea. Considerarme diferente me provoca un poco de orgullo (¡ya ven que no soy una santa!)

Parece a veces que he formado amistades cercanas y he decidido amar a personas inesperadas. Y digo “decidido” porque amar es una decisión. No es una emoción. Tal vez eso sea tema para más adelante. Un hombre a quien amo mucho una vez me dijo que los mal adaptados terminábamos juntos en relaciones muy cercanas y amorosas, por identificación y resonancia. Creo que sí. Yo no puedo explicar porque amo a unas personas y a otras no. Solo sé que, si he decidido amarte, así será para siempre, de lejos o de cerca.