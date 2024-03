Traviesos y cobardes, si no puedes hacer la pregunta o el comentario públicamente, tal vez en privado tampoco es apropiado hacerlo

Traviesos y cobardes. Desde la niñez escondemos lo que hacemos, desde comernos una galleta de más a sacar dinero de la bolsa de mamá. Es normal y está bien. Solo que a veces, en el juego del gato y el ratón, me gusta convertirme en el gato.

Me refiero a la manera en que respondo ante preguntas y comentarios “coquetos”, a veces francamente inapropiados. Sí, yo soy inapropiada, es verdad. Tal vez por eso me gusta el juego.

Lo que realmente quiero plantear es cómo nos limitamos en hablar abiertamente de ciertos temas. Hace días un hombre me preguntó algo por mensaje privado (en respuesta a una publicación mía). No me ofendió la pregunta. Pero quise saber por qué no me había hecho la pregunta en la publicación directamente. Jugué el juego y provoqué olas. Me dijo que no la había puesto pública porque se le hacía muy privada. Pregunté, “Si es tan privado, ¿por qué me haces la pregunta? Tú y yo no nos conocemos.” Dijo que no quería incomodarme. Hmmm...público, privado, la pregunta era la misma. ¿Tenemos permiso de incomodar a otros en privado, pero no en público? Me preguntó si me había ofendido. Le dije que no. Me preguntó si contestaría o no su pregunta (mis top 3 de “posiciones”). Le dije que clarísimamente que sí. Tirada en el sol sobre la arena de alguna playa, acurrucada en la madrugada con Flaco (mi perro), y desparramada en mi “lugar de no hacer nada”. Eso no era lo que quería saber. Insistió. Le respondí. Esa respuesta para mí es más aburrida. Pero, bueno, no a todos nos sabe igual la vida.

Lo que me parece es que ese hombre quería protegerse él, pero disfrazaba su esfuerzo de consideración por mí. Consideración tal vez sería no hacerle ese tipo de preguntas a una mujer que no conoces. Pero ¿qué le preguntas a una mujer que tiene Only Fans? Perdonen ustedes mi bien conocido sarcasmo. No es común poder hablar abiertamente, ni en privado ni en público. Tal vez tenemos mucho camino que andar. Y aclaro. En público no hubiera contestado la pregunta desde la connotación sexual, sino desde la vida.