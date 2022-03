Una reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer. Movió a los mexicanos, pero muchos no entienden

El movimiento feminista del 8M cobra más fuerza cada año entre la opinión pública digital. En general, las marchas que se realizan este día tienen un enorme poder de convocatoria en medios digitales y en las calles. Desde días antes, las mujeres comienzan a vestir sus perfiles de redes con colores alusivos a su activismo. Las imágenes sobre la marcha, sobre los propósitos de la lucha y diversas reflexiones sobre el día comienzan a inundar nuestros timelines. Ciertamente, las mujeres capitalizan cada día más su fuerza digital y su mensaje está teniendo eco y una gran resonancia. No obstante, parece que este mensaje no ha logrado permear hasta lo más profundo de la sociedad mexicana. A continuación les comparto una reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con un análisis de la empresa de comunicación estratégica e inteligencia digital, Metrics, sobre el impacto del movimiento feminista, da cuenta que entre usuarios de redes éste tiene una buena percepción: 83% de los usuarios consideran que es positivo que las mujeres se están organizando y muestran su solidaridad con el movimiento. Únicamente un 10% sigue cuestionando su legitimidad a causa de algunas acciones violentas que se realizan durante la manifestación hacia el Zócalo. Es tan buena la percepción que se tiene, que una de las imágenes más virales no es sobre los actos violentos; por el contrario, es una imagen en donde una mujer que está protestando le entrega una flor a una de las policías que resguarda la manifestación. Incluso circula también un video en donde las mujeres no agreden a los policías, sino que les aplauden.

Asimismo, un análisis de la percepción digital sobre el movimiento en años anteriores muestra que la actitud positiva creció. En 2020 y 2021 el movimiento tuvo un 63% de actitud positiva y este año creció 20 puntos la percepción. Esto puede deberse a que la narrativa en redes sociales cambió, ahora fue más frecuente ver imágenes de las cosas “buenas” que pasaron en la marcha. Las mujeres se han encargado de posicionar una narrativa distinta de la protesta. Las redes adoptan cada vez más frecuentemente las causas por las que las mexicanas están saliendo a marchar cada año y por la que el 9M se protesta desde la ausencia. No obstante, a pesar de que esta narrativa está permeando las redes sociales, parece que en lo privado, el mexicano aún no está entiendo el significado de este día y el verdadero motivo de la lucha de millones de mujeres alrededor del país.

Un análisis de las búsquedas más relacionadas con el Día Internacional de la Mujer en México da cuenta que en general, los mexicanos están más interesados en “felicitar” a las mujeres en esta fecha. Ello a pesar de que no es un día para “felicitar”, sino para conmemorar su lucha. En las búsquedas relacionadas más frecuentadas por los mexicanos son: imágenes de feliz día de la mujer 2022, feliz día de la mujer amor, felicitaciones por el día de la mujer y feliz día de la mujer. Prácticamente todos los que entran a Google para buscar algo sobre el tema están pensando en “felicitar” a las mujeres. Por otro lado, en las búsquedas relacionadas con el 8M no hay registro sobre la convocatoria de las mujeres al Zócalo, únicamente se observa la búsqueda relacionada con la tendencia viral “hallada 8M” en donde las mujeres buscaban su nombre junto con la palabra “hallada” para ver los resultados de búsqueda más atroces.

Dos hipótesis se pueden desprender de este análisis de la conversación digital: la primera es que el mensaje que están posicionando las mujeres no está permeando hacia otras audiencias. Hace falta posicionar en el top of mind del mexicano que esto no es una celebración o una festividad, sino más bien un día de lucha y reflexión sobre los riesgos y las desventajas que implica ser mujer en un país como el nuestro. Otra hipótesis es que las nuevas generaciones están usando a las redes sociales como la principal vía de información, dejando a los más viejos en los buscadores. Por eso es que las búsquedas del mexicano siguen enfocadas a viejos preceptos sobre esta fecha. No importa la conclusión a la que lleguemos en realidad, lo importante es que las mujeres sigan alzando la voz y ganando espacios en la arena pública y privada de nuestro país.

Enhorabuena.