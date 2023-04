$!6 MITOS DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son enfermedades mentales muy serias (más de lo que nos podemos imaginar) y se calcula que aproximadamente 70 millones de personas en el mundo los padecen. Los TCA están más presentes y cerca de lo que imaginamos. Hemos vivido con la idea de que esta enfermedad no es nada común y que es casi imposible que alguien cercano la pueda padecer, pues no se nos enseña mucho del tema. Por eso, en este espacio, te voy a compartir los 6 mitos más comunes acerca de los TCA y cuál es la realidad.

Se puede tener esta enfermedad en cualquier peso, talla y tipo de cuerpo. Una persona no tiene que verse enferma, extremadamente delgada o “mal” para poder decir que tiene un TCA.

Los Trastornos Alimenticios NO son una elección, son enfermedades mentales serias y complejas que emergen de una combinación de conductas. Nadie lo hace “para llamar la atención” o para que “le hagan caso”, va mucho más allá.

Lo que vemos (los síntomas, el comportamiento) es solo un mínimo porcentaje de la realidad; lo que no vemos es eso que vive cada persona (sus emociones, inseguridades, orígenes de la enfermedad, culpa, miedo, autocritica, soledad, ansiedad, depresión) y vamás allá de solo comer o no.

No es una enfermedad de la comida, es una enfermedad que puede reflejarse en la comida.

Mito 5. La anorexia y la bulimia son los únicos TCA

Existen muchísimos tipos de TCA de los que no se habla, como el trastorno de la conducta alimentaria no especificado (TANE), la PICA, el trastorno por rumiación, la vigorexia, ortorexia, etc.