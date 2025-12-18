$!Se viraliza video de menor en Saltillo, bailando y apuntando con arma larga

Un joven que presuntamente sería menor de edad fue captado en video mientras sostenía un arma larga durante una fiesta, hecho que generó preocupación entre usuarios de redes sociales tras la difusión de las imágenes.

De acuerdo con la información que circula en plataformas digitales, el joven, quien presuntamente responde al nombre de Ángel, se encontraba bailando mientras portaba el arma, misma que en varios momentos apuntaba hacia los asistentes de una reunión en Saltillo como si se tratara de un juego.

TE PUEDE INTERESAR: Jinete resulta lesionado al ser atropellado por camioneta; su caballo muere, en carretera a Derramadero

La conducta del joven provocó que algunos de los presentes comenzaran a grabarlo, y posteriormente los videos fueron compartidos en redes sociales, donde usuarios señalaron que el presunto menor acostumbra amenazar a personas utilizando dicho artefacto.