$!Se viraliza video de menor en Saltillo, bailando y apuntando con arma larga

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
Un joven que presuntamente sería menor de edad fue captado en video mientras sostenía un arma larga durante una fiesta, hecho que generó preocupación entre usuarios de redes sociales tras la difusión de las imágenes.

De acuerdo con la información que circula en plataformas digitales, el joven, quien presuntamente responde al nombre de Ángel, se encontraba bailando mientras portaba el arma, misma que en varios momentos apuntaba hacia los asistentes de una reunión en Saltillo como si se tratara de un juego.

La conducta del joven provocó que algunos de los presentes comenzaran a grabarlo, y posteriormente los videos fueron compartidos en redes sociales, donde usuarios señalaron que el presunto menor acostumbra amenazar a personas utilizando dicho artefacto.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso. Asimismo, se desconoce si el arma que aparece en los videos es de juguete o si se trata de un arma real, ya que de manera extraoficial trascendió que el modelo mostrado sería de uso exclusivo del Ejército.

El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han solicitado la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y evitar posibles riesgos a la población.

