Piloto de Magnicharters retiene avión de Cancún a CDMX por horas; denuncia falta de pago

El capitán, identificado como Edgar Macias González, aseguró: “Este avión sale, hasta que nos paguen lo que nos deben”. Aunque horas más tarde intervino la Marina y lo detuvo.

Pasajeros con destino a Cancún de la aerolínea Magnicharters , denunciaron que quedaron retenidos en el avión en el AICM luego que el piloto se encerrara en cabina por un presunto despido, falta de pago y equipamiento.

”Nos deben más de cinco meses de salario, no nos dan uniformes, no nos dan ni siquiera cartas de navegación”, dijo ante los pasajeros.

Macias relató alrededor de las 15:00 horas que ese mismo día detectó un daño en la puerta del avión y que se le presionó para continuar con la operación.

En un video difundido por una pasajera se observa al piloto denunciar condiciones laborales precarias, sueldos atrasados y fallas técnicas en la aeronave.

”Lo que quieren es sacar el avión rápido, no, se tiene que sacar el avión. Por eso yo soy una persona que siempre he estado en contra de situaciones en las cuales no manejo a su vez”, expresó, y añadió que su proceder podría costarle el veto en la industria.

En el video, el piloto también criticó a la administración de la empresa y pidió apoyo a los sindicatos.

”Voy a hablar con el sindicato de pilotos aviadores, que protejan a sus pilotos, que hay pilotos extranjeros volando aquí (...) y aquí nos acostumbramos a ya no reclamar, a ya no decir nada, por el miedo a que nos corran”, compartió el piloto.

AICM ABRE INVESTIGACIÓN

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó que el incidente ocurrido en el vuelo GMT 780, sería investigado por la Comandancia del Aeropuerto, por lo que en su momento se compartirá más información.