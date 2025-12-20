Piloto de Magnicharters retiene avión de Cancún a CDMX por horas; denuncia falta de pago

México
/ 20 diciembre 2025
    Piloto de Magnicharters retiene avión de Cancún a CDMX por horas; denuncia falta de pago
    Pasajeros grabaron el momento, permanecieron dentro del avión por varias ocho horas. Vanguardia
Karla Guadarrama
por Karla Guadarrama

El avión no saldría hasta que les pagaran el adeudo de cinco meses, aunque esto podría costarle el veto en la industria, explicó el capitán

Pasajeros con destino a Cancún de la aerolínea Magnicharters, denunciaron que quedaron retenidos en el avión en el AICM luego que el piloto se encerrara en cabina por un presunto despido, falta de pago y equipamiento.

El capitán, identificado como Edgar Macias González, aseguró: “Este avión sale, hasta que nos paguen lo que nos deben”. Aunque horas más tarde intervino la Marina y lo detuvo.

”Nos deben más de cinco meses de salario, no nos dan uniformes, no nos dan ni siquiera cartas de navegación”, dijo ante los pasajeros.

Macias relató alrededor de las 15:00 horas que ese mismo día detectó un daño en la puerta del avión y que se le presionó para continuar con la operación.

En un video difundido por una pasajera se observa al piloto denunciar condiciones laborales precarias, sueldos atrasados y fallas técnicas en la aeronave.

”Lo que quieren es sacar el avión rápido, no, se tiene que sacar el avión. Por eso yo soy una persona que siempre he estado en contra de situaciones en las cuales no manejo a su vez”, expresó, y añadió que su proceder podría costarle el veto en la industria.

En el video, el piloto también criticó a la administración de la empresa y pidió apoyo a los sindicatos.

”Voy a hablar con el sindicato de pilotos aviadores, que protejan a sus pilotos, que hay pilotos extranjeros volando aquí (...) y aquí nos acostumbramos a ya no reclamar, a ya no decir nada, por el miedo a que nos corran”, compartió el piloto.

AICM ABRE INVESTIGACIÓN

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó que el incidente ocurrido en el vuelo GMT 780, sería investigado por la Comandancia del Aeropuerto, por lo que en su momento se compartirá más información.

Hasta el momento, la compañía Magnicharters no ha emitido algún comunicado sobre lo sucedido en Cancún.

Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia. Actualmente estudio Diseño de Futuros en CENTRO y formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.

Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias y listening.


Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

