Juez restituye inmunidad a dueño de Miss Universo, pero no evita su captura

Un Juez federal instruyó restituirle, temporalmente, el beneficio de testigo colaborador a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, pero también dio luz verde para que las autoridades puedan ejecutarle la orden de aprehensión librada en su contra.

Mario Jorge Melo, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, concedió el pasado lunes una suspensión provisional que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) restablecer en favor de Rocha Cantú el criterio de oportunidad; es decir, la inmunidad penal que le concedieron el 19 de noviembre y le retiraron el 12 de diciembre.

El lunes, un Juez de Querétaro ordenó la aprehensión del empresario por delincuencia organizada. El regiomontano enseguida promovió una ampliación de su amparo contra dicho mandamiento de captura. Melo le otorgó la suspensión provisional contra la privación de su libertad, pero esa medida precautoria no impide que la FGR eventualmente lo aprehenda.