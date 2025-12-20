Juez restituye inmunidad a dueño de Miss Universo, pero no evita su captura
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Raúl Rocha Cantú recupera criterio de oportunidad tras fallo en Nuevo León; sin embargo, la orden de aprehensión por delincuencia organizada sigue vigente
Un Juez federal instruyó restituirle, temporalmente, el beneficio de testigo colaborador a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, pero también dio luz verde para que las autoridades puedan ejecutarle la orden de aprehensión librada en su contra.
Mario Jorge Melo, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, concedió el pasado lunes una suspensión provisional que ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) restablecer en favor de Rocha Cantú el criterio de oportunidad; es decir, la inmunidad penal que le concedieron el 19 de noviembre y le retiraron el 12 de diciembre.
TE PUEDE INTERESAR: Rocha Cantú contrabandeaba por Whatsapp, arsenal para CJNG y Unión Tepito
El lunes, un Juez de Querétaro ordenó la aprehensión del empresario por delincuencia organizada. El regiomontano enseguida promovió una ampliación de su amparo contra dicho mandamiento de captura. Melo le otorgó la suspensión provisional contra la privación de su libertad, pero esa medida precautoria no impide que la FGR eventualmente lo aprehenda.
Lo anterior, porque el juzgador aclaró que la suspensión otorgada no aplica contra las órdenes de captura por delitos con prisión preventiva de oficio, y el ilícito atribuido al empresario es de esa naturaleza. “Si la orden de aprehensión (...) deriva de la comisión de un delito o delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la suspensión que se concede no surtirá efecto”, dice el fallo.
TE PUEDE INTERESAR: Debe FGR explicar perdón anulado a Raúl Rocha: Claudia Sheinbaum
En caso de ser detenido, señala, la suspensión solo tendrá como efecto que las decisiones sobre la libertad del regiomontano, aun si es encarcelado, queden bajo el mandato del Juez Melo.