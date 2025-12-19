Programas del Bienestar alerta a beneficiarios por nuevo tipo de estafa en Navidad

Sin embargo, los Programas del Bienestar del Gobierno de México señalan que “no otorgan aguinaldo. Si te contactan para ofrecerte un supuesto ‘aguinaldo navideño’ o un préstamo a cuenta de tu apoyo, es falso”.

Lo hacen pasar como un pago extra, en otros casos como un préstamo.

La estafa consiste en la entrega de un supuesto aguinaldo, ofrecido a beneficiarios en redes sociales o a través de SMS para todo aquel que cuente con la tarjeta del Banco del Bienestar, pero es completamente falso.

Últimamente, ha circulado el rumor de la entrega de un supuesto aguinaldo de Navidad en redes sociales, lo que podría afectar a los pensionados -quienes son su principal objetivo-, pero sólo es un robo camuflajeado.

La época navideña, además de los regalos y el aguinaldo, también son fechas de frecuentes estafas, por lo que los Programas del Bienestar han advertido a los beneficiarios -sobre todo de la Pensión Adultos Mayores- para evitar que sean víctimas de fraude.

NO, TAMPOCO DAN BONO NAVIDEÑO

En redes sociales, como TikTok, se difundieron videos en los que invita a usuario de los Programas del Bienestar a inscribirse a dichos bonos navideños; sin embargo, los canales que promocionan dicho ‘pago’ no tienen relación con la Secretaría de Bienestar, además de que muestra imágenes realizadas con Inteligencia Artificial (IA). Además, pese a que menciona que la inscripción puede realizarse de manera presencial, no publica una dirección a la cual acudir.

De acuerdo con el medio de comunicación Verificado, se pusieron en contacto con la Línea de Bienestar para preguntar sobre la existencia de los bonos navideños, del cual negaron la existencia de dichos pagos. Así como verificaron la cuenta que difunde la información falsa y constataron que su único contenido es videos generados con IA.

Y aquí es donde entra la estafa, para poder obtener este ‘bono navideño’ pide entrar a una dirección web, que no es el sitio de la Secretaría de Bienestar, Llave Mx o alguna página gubernamental, al contrario -en lugar de recibir apoyo económico- es una página de “ayuda” para que personas de Latinoamérica puedan “migrar legalmente” a países como Canadá, Estados Unidos o Europa.

El sitio cuenta con cuatro apartados: “consultar bono aquí”, “vacantes disponibles”, “solicitar visa aquí” y “ver lista de apellidos”, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, la mayoría de los ganchos o modalidades para realizar fraudes migratorios son la promesa de un trámite sencillo de visa, una vacante de trabajo en un país en el extranjero o la aplicación a la ciudadanía de un país europeo por medio de un apellido.

¿CUÁL ES LA LÍNEA DEL BIENESTAR POR SI TENGO ALGUNA DUDA?

El número telefónico es 800 639 42 64. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

Puedes mantenerte informado de los programas sociales en las redes sociales de la Secretaria del Bienestar @bienestarmx o en su página oficial: gob.mx/bienestar.

Cabe destacar que Bienestar no envía mensajes a través de WhatsApp o cualquier otro canal que no sea el oficial promocionando sus apoyos sociales.