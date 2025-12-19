Sin equipo y con ofertas en pausa, ‘Chicharito’ Hernández podría convertirse en analista de ESPN

El futuro de Javier “Chicharito” Hernández vuelve a colocarse en el centro de la conversación del futbol mexicano. Esta vez, el tema no pasa por su rendimiento en la cancha, sino por el rumbo que podría tomar su carrera tras cerrar su etapa con Chivas de Guadalajara, una despedida que quedó marcada por el penal fallado en el Apertura 2025 y la eliminación del equipo rojiblanco.

Con el mercado invernal en marcha y sin un acuerdo concreto a la vista, el delantero se enfrenta a un escenario distinto al que ha vivido durante casi dos décadas como profesional. Su prioridad sigue siendo mantenerse activo como futbolista, pero el paso de las semanas ha abierto la puerta a una alternativa que gana fuerza: incursionar en los medios de comunicación.

La versión tomó mayor relevancia luego de las declaraciones del periodista Juan Pablo Fernández, quien aseguró que existe un plan definido para que Hernández se sume como analista a ESPN si no logra cerrar contrato con algún club en el corto plazo. De acuerdo con lo señalado, enero de 2026 sería el momento en el que el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana podría aparecer en las mesas de debate de la cadena.