Sin equipo y con ofertas en pausa, ‘Chicharito’ Hernández podría convertirse en analista de ESPN
Mientras busca una nueva oportunidad como jugador, toma fuerza la opción de integrarse como analista en ESPN si no concreta un contrato en las próximas semanas
El futuro de Javier “Chicharito” Hernández vuelve a colocarse en el centro de la conversación del futbol mexicano. Esta vez, el tema no pasa por su rendimiento en la cancha, sino por el rumbo que podría tomar su carrera tras cerrar su etapa con Chivas de Guadalajara, una despedida que quedó marcada por el penal fallado en el Apertura 2025 y la eliminación del equipo rojiblanco.
Con el mercado invernal en marcha y sin un acuerdo concreto a la vista, el delantero se enfrenta a un escenario distinto al que ha vivido durante casi dos décadas como profesional. Su prioridad sigue siendo mantenerse activo como futbolista, pero el paso de las semanas ha abierto la puerta a una alternativa que gana fuerza: incursionar en los medios de comunicación.
La versión tomó mayor relevancia luego de las declaraciones del periodista Juan Pablo Fernández, quien aseguró que existe un plan definido para que Hernández se sume como analista a ESPN si no logra cerrar contrato con algún club en el corto plazo. De acuerdo con lo señalado, enero de 2026 sería el momento en el que el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana podría aparecer en las mesas de debate de la cadena.
La posibilidad representa un cambio importante en su imagen pública. Tras haber vestido camisetas como las de Manchester United, Real Madrid y LA Galaxy, el atacante pasaría a desempeñar un rol distinto, ahora como comentarista y voz de análisis dentro de uno de los espacios más visibles del periodismo deportivo.
A pesar de estos rumores, el retiro definitivo no figura como la primera opción en la agenda del jugador. Personas cercanas a su entorno, entre ellas el periodista Sergio Dipp, han reiterado que Chicharito se siente en condiciones físicas de seguir compitiendo y mantiene la motivación para cerrar su carrera dentro del campo. El propio futbolista ha compartido mensajes recientes en los que se muestra optimista respecto a lo que viene.
Sin embargo, el tiempo juega un papel clave. Las ofertas del extranjero no se han traducido en acuerdos formales y la presión del calendario comienza a pesar en la toma de decisiones. En ese contexto, la Major League Soccer (MLS) aparece como el destino que más interés despierta en el delantero, tanto por el estilo de vida como por la experiencia previa que tuvo en Estados Unidos.
La intención de Javier Hernández es asegurar un último contrato que le permita dar vuelta a la página tras su paso por Guadalajara y cerrar su trayectoria con estabilidad. Con 52 goles con la selección y una carrera marcada por el futbol europeo, el desenlace de su historia aún está abierto, ya sea con los botines puestos o frente a las cámaras de televisión.