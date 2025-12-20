Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”

La brecha de eficiencia es el punto central: mientras que Volaris reporta un costo anual de propiedad de 8 millones de dólares por aeronave y Viva uno de 7.7 millones, competidores como American Airlines y United Airlines operan con costos 60% menores (3.2 millones de dólares).

Actualmente, este rubro representa el gasto más importante para ambas compañías, superando incluso al combustible y equivaliendo hasta a un 35% de sus costos totales. Esta consolidación busca fortalecer su perfil financiero y mejorar su competitividad frente a gigantes globales.

Tras el anuncio de su fusión para 2026, Viva y Volaris informaron a sus inversionistas que el principal motor de la creación de “Grupo Más Vuelos”, es la reducción drástica en los costos de propiedad y arrendamiento de aeronaves.

La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y una gestión disciplinada del capital para acercarse a los estándares de operadores “ultra low-cost” internacionales, quienes gastan apenas una cuarta parte de lo que hoy destinan las mexicanas a su flota.

ESTRATEGIA FINANCIERA ENTRE VIVA Y VOLARIS

La fusión no solo es una respuesta a la demanda, sino una medida de supervivencia financiera para optimizar el rubro de mayor peso en sus balances:

Aerolíneas como Sun Country Airlines (EU) gastan solo 2.1 millones de dólares por aeronave en propiedad de flota, un 73% menos que lo que gasta Viva actualmente.

Juan Carlos Zuazua (CEO de Viva) señaló que, aunque son líderes en eficiencia en otros rubros, el costo de propiedad tiene un “potencial significativo” de reducción bajo un enfoque de asignación de capital único.

Enrique Beltranena (CEO de Volaris) explicó que el nuevo grupo tendrá mayor poder de negociación con los fabricantes para ajustar la flota a la demanda con flexibilidad.

VOLARIS Y VIVA EN CIFRAS TRAS UNIÓN

La combinación de activos de ambas compañías creará un operador dominante en la región con las siguientes cifras operativas iniciales:

Flota Combinada: 251 aeronaves de la familia Airbus A320.

Alcance: 86 destinos y 324 rutas.

Frecuencia: 991 vuelos programados por día.

Reacción Bursátil: Tras el anuncio, la acción de Volaris en la Bolsa Mexicana de Valores cerró con un incremento del 14.04%.

GRUPO MÁS VUELOS SE CONSOLIDARÁ EN 2026

El proceso de fusión a Grupo Más Vuelos se consolidará formalmente en 2026. Por ahora, las aerolíneas compartirán los beneficios de las nuevas entregas de la negociación del “Grupo Indigo”, que ya vienen con costos de propiedad menores.

El mercado espera que esta eficiencia operativa se traduzca en una mayor estabilidad de precios y expansión de rutas hacia destinos internacionales, aprovechando la flexibilidad de la nueva flota compartida.