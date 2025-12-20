Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”

México
/ 20 diciembre 2025
    Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
    La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público. Vanguardia
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Aerolíneas
Dinero

Localizaciones


México

Organizaciones


Volaris
Viva Aerobus

Las aerolíneas revelaron que el arrendamiento de aviones supera el gasto de combustible. La unión en 2026 busca igualar la eficiencia de aerolíneas como American Airlines

Tras el anuncio de su fusión para 2026, Viva y Volaris informaron a sus inversionistas que el principal motor de la creación de “Grupo Más Vuelos”, es la reducción drástica en los costos de propiedad y arrendamiento de aeronaves.

Actualmente, este rubro representa el gasto más importante para ambas compañías, superando incluso al combustible y equivaliendo hasta a un 35% de sus costos totales. Esta consolidación busca fortalecer su perfil financiero y mejorar su competitividad frente a gigantes globales.

TE PUEDE INTERESAR: Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas

La brecha de eficiencia es el punto central: mientras que Volaris reporta un costo anual de propiedad de 8 millones de dólares por aeronave y Viva uno de 7.7 millones, competidores como American Airlines y United Airlines operan con costos 60% menores (3.2 millones de dólares).

$!Documentación de Viva, compartía su visión desde el 2021, sobre le poderío de su equipo
Documentación de Viva, compartía su visión desde el 2021, sobre le poderío de su equipo Viva

La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y una gestión disciplinada del capital para acercarse a los estándares de operadores “ultra low-cost” internacionales, quienes gastan apenas una cuarta parte de lo que hoy destinan las mexicanas a su flota.

ESTRATEGIA FINANCIERA ENTRE VIVA Y VOLARIS
La fusión no solo es una respuesta a la demanda, sino una medida de supervivencia financiera para optimizar el rubro de mayor peso en sus balances:

Aerolíneas como Sun Country Airlines (EU) gastan solo 2.1 millones de dólares por aeronave en propiedad de flota, un 73% menos que lo que gasta Viva actualmente.

TE PUEDE INTERESAR: Piloto de Magnicharters retiene avión de Cancún a CDMX por horas; denuncia falta de pago

Juan Carlos Zuazua (CEO de Viva) señaló que, aunque son líderes en eficiencia en otros rubros, el costo de propiedad tiene un “potencial significativo” de reducción bajo un enfoque de asignación de capital único.

Enrique Beltranena (CEO de Volaris) explicó que el nuevo grupo tendrá mayor poder de negociación con los fabricantes para ajustar la flota a la demanda con flexibilidad.

VOLARIS Y VIVA EN CIFRAS TRAS UNIÓN

La combinación de activos de ambas compañías creará un operador dominante en la región con las siguientes cifras operativas iniciales:

Flota Combinada: 251 aeronaves de la familia Airbus A320.
Alcance: 86 destinos y 324 rutas.

Frecuencia: 991 vuelos programados por día.

Reacción Bursátil: Tras el anuncio, la acción de Volaris en la Bolsa Mexicana de Valores cerró con un incremento del 14.04%.

TE PUEDE INTERESAR: Se duplicará tráfico aéreo en México en los próximos 20 años: Airbus

GRUPO MÁS VUELOS SE CONSOLIDARÁ EN 2026
El proceso de fusión a Grupo Más Vuelos se consolidará formalmente en 2026. Por ahora, las aerolíneas compartirán los beneficios de las nuevas entregas de la negociación del “Grupo Indigo”, que ya vienen con costos de propiedad menores.

El mercado espera que esta eficiencia operativa se traduzca en una mayor estabilidad de precios y expansión de rutas hacia destinos internacionales, aprovechando la flexibilidad de la nueva flota compartida.

Temas


Aerolíneas
Dinero

Localizaciones


México

Organizaciones


Volaris
Viva Aerobus

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Un juez federal en Nuevo León ordenó a la FGR restituir el criterio de oportunidad a favor de Rocha Cantú.

Juez restituye inmunidad a dueño de Miss Universo, pero no evita su captura
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
Pasajeros grabaron el momento, permanecieron dentro del avión por varias ocho horas.

Piloto de Magnicharters retiene avión de Cancún a CDMX; denuncia falta de pago
Buscan fortalecer los canales de denuncia del delito y eficientar la atención de todos los casos reportados.

Coahuila: Ante alza sin freno, crea Fiscalía unidad local para combatir la extorsión
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
El conglomerado empresarial mantiene créditos fiscales por 51 mil millones de pesos.

SAT señala adeudo de 51 mil mdp a Grupo Salinas; empresario pide aclaración por escrito

La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia en su contra del ex secretario de Seguridad este viernes, que marcaba el vencimiento de la última prórroga concedida al exfuncionario.

Defensa de García Luna apela fallo en Corte de NY; acusan juicio ‘irremediablemente contaminado’
La época navideña, además de los regalos y el aguinaldo, también son fechas de frecuentes estafas, por lo que los Programas del Bienestar han advertido a los beneficiarios.

Programas del Bienestar alerta a beneficiarios por nuevo tipo de estafa en Navidad