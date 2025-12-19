Defensa de García Luna apela fallo en Corte de NY; acusan juicio ‘irremediablemente contaminado’

La defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia en su contra del ex secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón este viernes, que marcaba el vencimiento de la última prórroga concedida al exfuncionario. La apelación fue formalizada el 18 de diciembre por los abogados César de Castro y Valerie Gotlib.

García Luna fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, así como los delitos de delincuencia organizada y falso testimonio ante las autoridades estadounidenses. También el juez Brian Cogan emitió entonces una multa de 2 millones de dólares contra el exfuncionario “por ayudar durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.

La defensa del exsecretario de Seguridad Pública en México dice que el proceso legal quedó “irremediablemente contaminado”, porque, según su postura, se utilizaron declaraciones falsas de testigos y la fiscalía ocultó evidencia que beneficiaba a García Luna (evidencia exculpatoria).

Los argumentos del recurso están en un documento de 78 páginas.

TE PUEDE INTERESAR: Apuntan en Caso Colosio a Jorge Tello Peón y a Genaro García Luna

ASPECTOS CLAVES PARA PEDIR APELACIÓN

La defensa indica cinco aspectos que considera claves:

”Si el tribunal de distrito abusó de su discreción al negar o no celebrar una audiencia sobre la moción de García Luna para un nuevo juicio, cuando nuevas evidencias establecieron que dos testigos testificaron falsamente en el juicio y el gobierno no reveló material Brady (evidencia exculpatoria)”.

De acuerdo con la defensa, el identificado en los documentos judiciales como ‘Zavaleta’, afirmó que García Luna había sido secuestrado por los Beltrán-Leyva; sin embargo, según la fecha y día, el ex secretario de Seguridad estaría firmando un alta en un hospital de Ciudad de México tras una cirugía.

Por otro lado, Héctor Villarreal, ex secretario de Finanzas de Coahuila, declaró a que tuvo una reunión en el Bunker entre 2008 y 2009, por lo que el abogado afirmó que este todavía no estaba en operación; también mencionó que le enseñó el software de Pegasus, lo cual la defensa negó que existiera en las fechas que supuestamente sucedieron los hechos.

”Si el tribunal de distrito abusó de su discreción al no permitir que la defensa contrainterrogara a testigos clave sobre actos previos que probaban su veracidad y eran relevantes para la conspiración imputada”.

TE PUEDE INTERESAR: FGR detiene a María Vanessa Pedraza, exasesora de García Luna por lavado de dinero

”Si el tribunal de distrito abusó de su discreción al permitir que el gobierno presentara evidencia de valor probatorio limitado que resultó en un “mini-juicio” indebidamente perjudicial”.

”Si el tribunal de distrito privó indebidamente a García Luna del acceso a pruebas clasificadas, violando así su derecho a presentar una defensa”.

”Si el tribunal de distrito se basó indebidamente en información errónea, lo que resultó en una sentencia sustantiva y procesalmente irrazonable”.

García Luna fue trasladado a la prisión de máxima seguridad en Florence, conocida como “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, el pasado 29 de junio.

Las decisiones en estas apelaciones tardan entre seis meses y dos años.

(Con información de El Universal)