Coahuila: Ante alza sin freno, crea Fiscalía unidad local para combatir la extorsión

Ante una tendencia al alza en el delito en los últimos años y en concordancia con la estrategia nacional en la materia, en Coahuila se creó la Unidad Especializada de Atención a Delitos de Extorsión, que busca coordinar el combate y prevención entre el Estado y la Federación.

El 5 de diciembre pasado se publicó un acuerdo que oficializa la creación de la unidad, que estará adscrita a la Coordinación Estatal para la Investigación del Delito de Secuestro, de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la justificación contenida en el propio acuerdo, en el último Informe de Seguridad se identifica a la extorsión como una de las conductas ilícitas con mayor incidencia a nivel nacional.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que, entre enero y octubre del presente año, se registraron 9 mil 516 delitos de extorsión y 598 secuestros extorsivos en el país. En el caso de Coahuila, durante el mismo periodo se contabilizaron 60 delitos de extorsión.

El documento señala que el Gobierno Federal ha puesto en marcha diversas acciones orientadas a la prevención, atención y mitigación de la extorsión, con el objetivo de unificar a nivel nacional los esfuerzos para combatir este delito. Estas acciones derivan de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad, la cual establece un marco normativo para el combate estratégico de la extorsión.

Dicha ley incorpora medidas como la capacitación de personal especializado, la creación de canales de denuncia, el seguimiento y atención expedita de los casos, así como la reparación integral del daño y otras acciones encaminadas a la prevención y erradicación de este delito.

Asimismo, se expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual establece que las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas deberán contar con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en esta materia.

En este contexto, y con el fin de mantener una coordinación estrecha con las instancias federales, la Fiscalía General del Estado creó la Unidad Especializada de Atención a Delitos de Extorsión.

La nueva unidad tendrá como objetivo dar cumplimiento a las disposiciones federales, coadyuvando en su implementación y ejecución dentro del ámbito de competencia de la Fiscalía estatal. Entre sus funciones se encuentra la investigación, persecución y, en su caso, la intervención correspondiente para la sanción del delito de extorsión.

Además, colaborará con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública en las labores de investigación y persecución del delito, facilitando la cooperación y el intercambio de información entre las instancias de procuración de justicia del país.

La unidad también deberá brindar asesoría y orientación inmediata a las personas que lo requieran por hechos en curso, con el objetivo de que su intervención oportuna evite la consumación del delito de extorsión, sin perjuicio de las acciones de investigación y persecución que resulten procedentes.