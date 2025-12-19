Con fusión de Volaris y Viva Aerobús, ¿cuántos aviones, destinos y tarifas sumarán las aerolíneas?

México
/ 19 diciembre 2025
    Con fusión de Volaris y Viva Aerobús, ¿cuántos aviones, destinos y tarifas sumarán las aerolíneas?
    Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación, aumentar los viajes aéreos a bajo costo y la conectividad. ESPECIAL

Aunque seguirán operando de forma independiente con sus propios certificados, marcas y rutas, han surgido dudas

Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación, aumentar los viajes aéreos a bajo costo y la conectividad entre México con el extranjero.

Dicha jugada, bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales; sin embargo, las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, por lo que preservarán las opciones de rutas ya existentes para sus pasajeros.

Esperan que la transacción genere importantes beneficios para colaboradores, pasajeros, sociedad en general, proveedores y accionistas de Viva Aerobus y Volaris, quienes acordaron en una “fusión entre iguales”, donde cada grupo de accionistas tendrán el 50% del nuevo holding.

Sin embargo, aunque seguirán operando de forma independiente con sus propios certificados, marcas, rutas y su objetivo es expandir las opciones de viaje y consolidarse como una potencia aérea regional, han surgido dudas, sobre todo entre los pasajeros.

TE PUEDE INTERESAR: Volaris y Viva Aerobus se fusionan; crean Grupo Mexicano de Aerolíneas

¿QUÉ PASARÁ CON LAS RUTAS Y TARIFAS?

En términos práctico, los usuarios seguirán volando con las mismas aerolíneas, solo que ahora se beneficiarán de más rutas, presuntos mejores precios y mayor capacidad de operación.

No obstante, no se eliminarán vuelos ni marcas, pero sí se espera una mejora significativa en la conectividad y tarifas de vuelos.

El conglomerado de Grupo Mexicano de Aerolíneas tendrá 360 rutas a escala nacional e internacional, las cuales de Volaris son 230 y las 130 restantes serán a manos de Viva.

“La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales”, dijo Juan Carlos Zuazua, director general Viva, en el anuncio de la fusión.

TE PUEDE INTERESAR: Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

¿EN CUÁNTOS AEROPUERTOS ESTARÁN Y CON CUÁNTOS AVIONES CUENTAN?

Actualmente, Volaris tiene presencia en 73 aeropuertos de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica; mientras que Viva Aerobus se encuentra en 60 aeropuertos en cinco países como Estados Unidos, Cuba, Colombia, Costa Rica y México.

En cuanto a flotilla aérea, el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas tendrá en total 208 equipos, con una edad promedio de 8 años de antigüedad. Se desprende del hecho que Volaris cuenta actualmente con 117 aeronaves, con una edad de 7.2 años, y Viva tiene 91, con 8.8 años.

En total, derivado al número de equipos, el nuevo grupo tiene en su conjunto la movilización de pasajeros nacionales e internacionales de enero a noviembre de 2025 volaron cerca de 46.3 millones de personas. Viva ha transportado en el periodo referido 23.2 millones de personas en total, mientras que Volaris tiene 23.1 millones.

“Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas”, comentó Enrique Beltranena, presidente y director general Volaris.

Temas


Aerolíneas
Vuelos
aviones

Localizaciones


México

Organizaciones


Volaris
Viva Aerobus

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
true

Mirador 19/12/2025
Buscan reducir desigualdades históricas mediante el acceso universal a los programas de bienestar.

La 4T multiplica recursos para adultos mayores, presume Bienestar
Final. La ex directiva solicitó el divorcio de manera oficial a mediados de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

¡Le tocó hablar! Se sincera ex ejecutiva ‘infiel’ por concierto de Coldplay
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto.

CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026
Los precios por acción de Volaris en BMV se alzaron aproximadamente en la misma proporción que en la NYSE (Bolsa de Nueva York).

Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas
El Poder Judicial de Jalisco confirmó que fue admitida la demanda presentada por Christian Nodal contra Cazzu por temas de custodia, convivencia y pensión alimenticia de su hija, cuya notificación en Argentina se realizará mediante carta rogatoria durante 2026.

Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu; notificación se realizará en 2026 por vía diplomática
Rafael Márquez comenzará su etapa como técnico del Tri en 2026 con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera, de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?