Con fusión de Volaris y Viva Aerobús, ¿cuántos aviones, destinos y tarifas sumarán las aerolíneas?

Sin embargo, aunque seguirán operando de forma independiente con sus propios certificados, marcas, rutas y su objetivo es expandir las opciones de viaje y consolidarse como una potencia aérea regional, han surgido dudas, sobre todo entre los pasajeros.

Esperan que la transacción genere importantes beneficios para colaboradores, pasajeros, sociedad en general, proveedores y accionistas de Viva Aerobus y Volaris, quienes acordaron en una “fusión entre iguales”, donde cada grupo de accionistas tendrán el 50% del nuevo holding.

Dicha jugada, bajo los términos del convenio, los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales; sin embargo, las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, por lo que preservarán las opciones de rutas ya existentes para sus pasajeros.

Las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris anunciaron la creación de un nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas para acelerar el crecimiento de la aviación, aumentar los viajes aéreos a bajo costo y la conectividad entre México con el extranjero.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS RUTAS Y TARIFAS?

En términos práctico, los usuarios seguirán volando con las mismas aerolíneas, solo que ahora se beneficiarán de más rutas, presuntos mejores precios y mayor capacidad de operación.

No obstante, no se eliminarán vuelos ni marcas, pero sí se espera una mejora significativa en la conectividad y tarifas de vuelos.

El conglomerado de Grupo Mexicano de Aerolíneas tendrá 360 rutas a escala nacional e internacional, las cuales de Volaris son 230 y las 130 restantes serán a manos de Viva.

“La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales”, dijo Juan Carlos Zuazua, director general Viva, en el anuncio de la fusión.

¿EN CUÁNTOS AEROPUERTOS ESTARÁN Y CON CUÁNTOS AVIONES CUENTAN?

Actualmente, Volaris tiene presencia en 73 aeropuertos de México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica; mientras que Viva Aerobus se encuentra en 60 aeropuertos en cinco países como Estados Unidos, Cuba, Colombia, Costa Rica y México.

En cuanto a flotilla aérea, el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas tendrá en total 208 equipos, con una edad promedio de 8 años de antigüedad. Se desprende del hecho que Volaris cuenta actualmente con 117 aeronaves, con una edad de 7.2 años, y Viva tiene 91, con 8.8 años.

En total, derivado al número de equipos, el nuevo grupo tiene en su conjunto la movilización de pasajeros nacionales e internacionales de enero a noviembre de 2025 volaron cerca de 46.3 millones de personas. Viva ha transportado en el periodo referido 23.2 millones de personas en total, mientras que Volaris tiene 23.1 millones.

“Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas”, comentó Enrique Beltranena, presidente y director general Volaris.