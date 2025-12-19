Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus

Servicios Estatales Aeroportuarios de Coahuila descartó, por ahora, cambios en el Aeropuerto Internacional de Saltillo tras la fusión entre Volaris y Viva Aerobus, ésta última con operaciones en la terminal citada. Sin embargo, en un futuro sí podría darse un impacto en las frecuencias.

El organismo celebró la fusión entre ambas aerolíneas, misma que busca, entre otras cosas, fortalecer su presencia en el sector y reducir costos operativos.

Óscar Pérez Benavides, titular de Servicios Estatales Aeroportuarios, dijo que, por ahora, esta fusión no cambia en nada las operaciones del Aeropuerto Internacional de Saltillo, donde recientemente se reanudaron operaciones comerciales con Viva Aerobus, por lo que se mantienen sus vuelos a la Ciudad de México y a Cancún próximo a operar en 2026.

“Seguimos operando normalmente con nuestras aeronaves, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, todo sigue con normalidad. Va a haber otros puntos más importantes de fortalecimiento de la conectividad, donde hay mucha más demanda en este momento.

Sin embargo, anticipó que cuando haya una mayor demanda de vuelos en la terminal, se podría sacar provecho de la alianza con la presencia de aviones de Volaris.

“Después cuando nosotros tengamos mayor demanda, que va a ser el año que entra, buscaremos a lo mejor la combinación de la alianza, este holding y podremos ver también aviones de Volaris aterrizando en el Aeropuerto Internacional Saltillo Ramos Arizpe”, aclaró el funcionario.

Pérez Benavides dijo que los vuelos con destino a Cancún “están teniendo muy buena demanda”, por lo que se seguirá trabajando como se ha hecho hasta ahora.

El organismo celebró la fusión anunciada entre las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús, pues dijo que las alianzas comerciales como esta comúnmente fortalecen las operaciones.

“Viene a fortalecer totalmente la fuerza de la conectividad en el país. Enhorabuena y mis más sinceras felicitaciones por esta visión que están teniendo ellos para lograr fortalecer el transporte de pasajeros en México y que esto va a traer muy buenas condiciones, mucho mayor eficiencia, mucho mayor profesionalismo”, expuso Pérez este viernes.

Según comunicaron los términos del convenio, los accionistas de Viva Aerobus y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales.

Además, las dos aerolíneas mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, por lo que preservarán las opciones de rutas ya existentes para sus pasajeros.

Pérez Benavides agregó que las empresas van a compartir su gran experiencia para el bien de México y para el bien del desarrollo económico turístico del país.