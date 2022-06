Dan a conocer las actividades del Verano Cultural, que incluyen ‘una búsqueda del tesoro’

Como ya es tradición la Secretaria de Cultura de Coahuila (SC) se encuentra organizando el programa “Verano Cultural”, el cual contará con cursos de verano y actividades culturales, y tiene por objetivo de que los niños y jóvenes tengan un acercamiento a las artes y la cultura.

Así lo aseguró en conferencia de prensa, José Luis Rodríguez Sena, Director de Desarrollo Cultural, quien estuvo acompañado del Director de Museos e Historia, Andrés Mendoza Salas, Norma Malacara, Directora del Centro Cultural de Bellas Artes Santa Anita y Ana Sol Figueroa, Directora de la Casa de la Cultura de Saltillo.

“En los cursos de verano no formamos artistas, lo que hacemos es formar nuevos públicos, formar a niños que en un futuro podamos empezar a integrar en nuestros cursos normales e iniciar a formarlos en alguna expresión artística, así que, si los niños no tienen habilidad, ni cursos preparatorios, esto no importa, porque se trata de que experimenten”, señaló Rodríguez Sena.

En esta ocasión se hará una sinergia con instituciones de la SC como la Casa de la Cultura y la Coordinación de la Red Estatal de Museos, así como el Centro Cultural de Bellas Artes Santa Anita y la Coordinación General de Bibliotecas Publicaciones y Librerías del Estado, está última institución se unió para que la actividad principal llamada “En búsqueda del tesoro perdido” pueda llegar a todos los municipios de Coahuila.

Entre las actividades se encuentran diversos talleres para niños y jóvenes. “En búsqueda del tesoro perdido”, anteriormente mencionada, es una ruta que tiene que recorrerse en diferentes museos, consiste en descifrar un acertijo y encontrar un objeto que se encuentra resguardado en el museo o centro cultural, según sea el caso. Así, quién recorra más museos y complete la ruta podrá participar en un sorteo de libros. La actividad iniciará el 16 de julio y permanecerá hasta el 17 de agosto.

Igualmente, los museos contaran con cursos y talleres, por ejemplo, el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos tendrá varios talleres sobre bastidores, en el Museo de los Presidentes Coahuilenses se elaboraran mosaicos de colores con motivos históricos, en el Museo de la Cultura Taurina se impartirá el taller llamado “Imagina y crea”, mientras que en el Museo del Palacio “Insectos con rollos de papel”.

Mientras que el Museo de la Revolución Mexicana de Saltillo contará con proyecciones de cine, en las que se mostrará material inédito de personajes históricos. Estas actividades y talleres comenzarán desde el próximo 9 de julio.

Por su parte, el Centro Cultural de Bellas Artes Santa Anita y la Casa de la Cultura contarán con talleres en diferentes áreas: teatro, cartonería, danza, música, entre otras. En el caso de los talleres de la Casa de la Cultura, estos iniciaran partir del 11 de julio (las inscripciones ya se encuentran abiertas) y tendrán una duración de 3 semanas, estos van dirigidos a niños desde los 5 años hasta los 12 años.

Asimismo, los talleres del Centro Cultural de Bellas Artes Santa Anita también comenzarán cursos en la misma fecha. Sin embargo, a diferencia de los de la Casa de la Cultura, se contará con un curso en un horario vespertino (17:00 a 19:30) para jóvenes y adultos desde los 16 años sin limite de edad, el cual tiene un costo de 2 mil pesos, mientras que el de niños en horario matutino de mil 500 pesos. Las inscripciones iniciaron este 20 de junio.

Mientras que por parte de la organización de artesanos “Siete más Uno”, se estará dando un taller llamado “Manitas Mágicas” donde se abordaran trabajos de artesanías, con un costo de mil 800 pesos.