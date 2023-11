Entrega Secretaría de Cultura apoyos a proyectos del fomento de las culturas municipales

“Los políticos siempre hablan de la reconstrucción del tejido social y a veces me pregunto ¿saben de lo que están hablando?”, expresó el mandatario, para luego poner como ejemplo el proyecto del Complejo Deportivo Jabonera La Unión, en Torreón, “la cultura me ayudó a transformar todo un sector de Torreón y de ahí nos fuimos a otro y a otro [...] El gobierno solo no puede, requiere de apoyo ciudadano y vemos que con poco podemos hacer mucho y que ese esfuerzo nos sigue consolidando como un estado fuerte en materia de cultura. Nos vamos en cultura con buenos números y sobre todo prestigio, que hemos ganado con festivales y sobre todo eventos de talla internacional. Orquestas que han participado con artistas de calidad mundial y tengo mucho que agradecer a ustedes y a la Secretaría de Cultura, que ha sabido articular la estructura cultural para que nuestras acciones tengan los mejores escenarios y podamos promover la diversidad en todas las comunidades”.