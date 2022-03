Francis Kéré, primer africano en ganar el premio Pritzker

En opinión de Alejandro Aravena ganodor del Pritzker en 2016 miembro del jurado, los diseños de Kéré muestran “ belleza, modestia, audacia e invención” y su arquitectura y su trabajo son íntegros. “Sabe, desde dentro, que la arquitectura no es sobre el objetivo, ni el producto, sino sobre el proceso ”.

“ Crecí en una comunidad donde no había guarderías, pero donde la comunidad era tu familia (...) Recuerdo la habitación donde mi abuela se sentaba y contaba historias con apenas luz mientras nos acurrucábamos unos con otros y su voz nos envolvía y nos hacía ponernos más juntos y formar así un lugar seguro. Ese fue mi primer sentido de la arquitectura ”, explica Kéré en el comunicado de la Fundación Hyatt.

Entre sus proyectos fuera de África está el Pabellón Serpentine de Londres (2017).

“Espero cambiar el paradigma, impulsar a la gente a soñar y a asumir riesgos. No porque seas rico debes desperdiciar material. No porque seas pobre no debes intentar crear calidad”, asevera Kére.