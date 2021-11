$!La Dama de Negro, un clásico ahora producido en Saltillo

“[Se trata de] crear un producto para el público y ofrecer otra visión de cómo se cuenta la Dama de Negro, a pesar de que es similar el mismo libreto, pero visto desde otra dirección y con otro tipo de trabajo actoral”, explicó, “es muy apegada a las versiones anglosajonas, mucho más dirigidas al suspenso, y al misterio, no tanto al terror y están muy centradas a contar la historia y llevarlo a un concepto visual mucho más literal, y no tanto a un tema de terror o crear miedo, porque a final de cuentas es una obra supernatural, por así decirlo, donde te están contando una historia de un suceso paranormal que le pasó a alguien y que terminó en tragedia”.

La historia se desarrolla alrededor de Arthur Kipps, un hombre que indaga a su llegada a un pueblo pequeño, sobre una mujer extraña de la que nadie parece querer hablar, y se sitúa en la década de los 50’s, tras la Segunda Guerra Mundial.

“Entonces todo el vestuario, lo que ves en escena, está muy situado en esa época y en esas circunstancias. Y también el cómo se encontraban los personajes en ese momento en Reino Unido, en la posguerra, sí indagaron mucho y cómo crear los personajes a partir de esos”, comentó González.

Si bien “La Dama de Negro” ha sido vista por muchos saltillenses, otros tantos más no han podido conocer esta historia. En este sentido, para quienes están familiarizados con la obra, el productor aseguró que será una experiencia diferente, y para aquellos que no, destacó que “esta versión es mucho más sobria, no está cargado a la comedia, no está cargada a esa parte del terror. Es una obra de suspenso que está muy bien actuada, muy bien dirigida y está hecha con muy buena calidad y está muy bien pensada en la parte de la iluminación y escenográfica”.

Con la experiencia de “Misery”, basada en la novela de Stephen King, con la dirección de Luis Falcón y las actuaciones de Gabriel Neaves y Adriana Ramírez, que montaron el verano del 2019, González comentó que aprendieron bastante sobre el género del suspenso y de terror, lecciones que se verán reflejadas en la calidad de la puesta escena que estrena temporada este viernes.

“Misery fue un gran aprendizaje para nosotros, de cómo se deben hacer las cosas y qué funciona, qué no, que le gusta al público y qué no. Para nosotros Misery fue un parteaguas para poder llevar este tipo de historias al público mexicano, que le encantan las historias de terror y de suspenso”, apuntó.

“La Dama de Negro” de Cuarta Pared tendrá funciones viernes, sábados y domingos del 19 de noviembre al 12 de diciembre, en punto de las 20:00 horas, en Foro Amapola. Los boletos se pueden conseguir a través de las redes sociales de la compañía o en la plataforma Boletópolis. Además, tienen un sorteo permanente de 2x1 al que se puede acceder mandando tu nombre por mensaje privado a @cuartapared_mx2 en Instagram.