María Magdalena, tan cerca de Jesucristo, olvidada después

María Magdalena fue la mujer que estuvo siempre al lado de Jesucristo antes, durante, y después de la Crucifixión. Fue además la primera persona en tener el privilegio de ‘verlo’ tras la Resurrección y quién dio la buena nueva al resto de los apóstoles. En realidad se llamaba María (Miriam), pero se le conocía en su época por su procedencia, `la de Magdala´, una aldea junto al lago de Galilea y de ahí el gentilicio de María Magdalena.

Lo más aceptado es que se trate -apuntan los expertos- de María de Betania (la hermana de Marta y Lázaro) que se trasladó a vivir a un lugar de Galilea, sin mencionar dónde, por lo que pudiera tratarse de la pequeña aldea de Magdala, y de ahí María, “la de Magdala” o “Magdalena”, quién pasó toda su vida al lado de Jesús de Nazaret, incluso en el largo proceso que llevó a su muerte y crucifixión, cuando otros huyeron por miedo, incluso le negaron reiteradamente, como Pedro, sobre el que fundó su Iglesia. María Magdalena permaneció a su lado, siendo la primera persona a la que se le aparece el Resucitado y por tanto la portadora del mensaje más importante de la cristiandad, la Resurrección de Jesucristo a los apóstoles: ¿Cabe mayor reconocimiento?

Este milagroso encuentro inspiró también innumerables interpretaciones artísticas, conocidas como ‘Noli me tangere’ No me toques, un tema recurrente en la historia del arte desde Giotto hasta Picasso.

También se sabe que fue María Magdalena quién sostuvo, junto a otras mujeres, los años de campaña por Palestina. “Ayudó con sus bienes al Maestro”, dice el evangelio de Lucas. Pero resulta probable que no prosperaría en ningún intento de alzar su autoridad como discípula predilecta de Jesús, además de mejor amiga de su madre María, donde encontraría la oposición de los varones, sobretodo de Pedro quién nunca disimuló su malestar por ese privilegio, incluso en presencia de Jesús.

