Para J.J. Benítez la “Biblia es el mejor libro de OVNIS del mundo”

El investigador y escritor Juan José Benítez cumple 50 años mirando al cielo y siguiendo a esos objetos extraños que se dejan ver muy poco, pero que han orientado toda su carrera y su vida. Para celebrarlo saca el libro número 25 sobre este misterio y lo titula “Mis `primos´”, en el que reúne más de 250 casos sobre el fenómeno OVNI, al que califica como “el más importante de la historia del hombre”. Con 68 libros publicados y unos cuantos en el cajón esperando ver la luz, Juan José Benítez nos muestra lo último de su cosecha a los 75 años recién cumplidos, “Mis ´primos`”, un compendio de casos del denominado fenómeno OVNI que ha documentado a lo largo de su más de cinco décadas como investigador. Con él hablamos en Madrid. EFE: ¿Cuánto tiempo le ha llevado hacer este libro con tantísimos casos expuestos?. J.J. Benítez : Es un trabajo de 50 años de investigación. Es una labor en la que intento responder un par de preguntas que nos hacemos los investigadores, si estos seres son agresivos y desde cuándo están aquí en la Tierra. “NO SABEMOS DE DÓNDE VIENEN” EFE: ¿Qué ha aprendido y qué sigue dejándole estupefacto en su investigación del fenómeno OVNI? J.J. Benítez: He aprendido muchísimo y cuanto más investigo menos sé. Me ha sorprendido, después de todo este tiempo, que la idea que tenía cuando comencé es que estas civilizaciones podían ser los hermanos luminosos del cosmos, que protegen a la Humanidad, pero caramba, la investigación me ha demostrado que no es así, porque en el 52% de los casos que he estudiado se ha producido una agresión al ser humano por su parte, sin ninguna justificación. EFE: ¿Ha llegado usted a tener algún contacto físico con los denominados platillos volantes? J.J. Benítez: En cuatro ocasiones y pude hacer fotos en una de ellas, concretamente en la autopista de Cádiz a Sevilla. Y hasta ahí he llegado.

EFE: ¿Y algún contacto de los denominados encuentros en la Tercera Fase? J.J. Benítez : Hubo una especie de encuentro cuando tenía 6 años en Navarra, en una aldeíta que se llama Urdax. Estuve dos o tres horas perdido y cuando me hicieron una regresión hipnótica, 40 años después, apareció una criatura muy alta, con escafandra, que me tomaba de la mano y me llevaba a un lugar extraño. Pero claro, las regresiones hipnóticas también hay que tomarlas con precaución. EFE: ¿Qué piensa usted que son los OVNIS y qué clases o tipos ha podido documentar? J.J. Benítez : Estoy seguro desde hace años que el fenómeno OVNI es totalmente real, es un conjunto de civilizaciones no humanas, posiblemente cientos de civilizaciones, que llegan a la Tierra desde hace muchísimos años. No sabemos de dónde vienen, sospechamos que lo hacen de esta y de otras galaxias y de dimensiones desconocidas para nosotros. EFE: ¿Estos fenómenos pueden ser fuente de temor, pero en su caso han sido de acicate para el estudio y el trabajo de toda una vida? J.J. Benítez : Sí, como te digo hay que ser prudente y no acercarse si se da un contacto directo, pero en mi caso este fenómeno ha sido tan importante como para que dejase mi trabajo en La Gaceta del Norte en el año 1978 y dedicarme únicamente a la investigación, llevando la contraria a todos.

EL CASO DE COLOMBIA EFE: ¿Cuáles han sido los casos que más le han impresionado de los documentos más antiguos que ha manejado? J.J. Benítez : Quizás el caso que más huella me ha dejado son unas pinturas que he visto en Argelia, en Tassili n’Ajjer, datadas con una antigüedad entre los 9,000 y los 14,000 años y donde se observan seres con unas escafandras, con objetos ovoides a su lado, que están arrastrando a mujeres desnudas hasta lo que se supone es una nave. Me quedé asombrado, porque si lo ha pintado un natural de esta meseta ¡es porque lo ha visto!. EFE: ¿Y de los casos recientes? J.J. Benítez : Recuerdo uno registrado en el Tupumayo, al sur de Colombia, en los años 80 cuando la zona era de la guerrilla de las FAR. Escucharon una detonación en una loma cercana y vieron los restos que ellos suponían que podía ser los de un avión y varios individuos muertos y tres supervivientes. Eran individuos muy altos que no hablaban nada, ningún idioma. Los capturaron, los torturaron y el exguerrillero que me lo contaba sintió pena por uno de ellos que estaba malherido y le pegó un tiro. Luego me dijo: “Entonces, la selva entera se volvió azul”, por lo cual él deduce que la sangre de este individuo era de color azul y, por tanto, que no correspondía a un ser humano, por lo que había estrellado allí, posiblemente, era una nave, un OVNI. EFE:¿Se da un mayor caso de estos avistamientos en América o en Europa? J.J. Benítez : Hay muchísimos en todo el mundo, pero en América del Norte y América del Sur se producen cientos de miles de casos.

EFE: Se dice que hay casos de avistamientos ya “documentados” en las Sagradas Escrituras, ¿qué opina? J.J. Benítez: La Biblia creo que es el mejor libro de OVNIS del mundo y lo digo con conocimiento de causa, porque me la he leído tres o cuatro veces subrayándola. Cuando se describen las columnas de fuego, las columnas de humo o los carros de fuego que vuelan, lo que están haciendo es contarnos lo que estamos investigando ahora. Naves enormes, nodriza, de tipo elíptico, en las que entran y salen discos redondeados. Quienes la escribieron tampoco tenían entonces palabras para definirlos. EFE: ¿Quién conoce más de estos casos: Estados Unidos o Rusia? J.J. Benítez : A partes iguales, están estudiando esto desde la Segunda Guerra Mundial dedicando mucho personal y muchos fondos a ello. EFE: Se dice que estas dos naciones podrían estar unidas en el estudio de este tema aunque pueda parecer lo contrario, ¿qué opina? J.J. Benítez : Sí, creo que en este tema hay una comunicación permanente y secreta entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia.

EL RECUERDO A FERNANDO JIMÉNEZ DEL OSO EFE: ¿Qué cree usted que nos depara el futuro a corto plazo con el fenómeno OVNI? J.J. Benítez : Soy pesimista en este sentido. Siguen produciéndose avistamientos en el mundo constantemente pero, la gran mayoría de los medios de comunicación ya no se hacen eco de ello, porque se dedican a otros asuntos que parecen de mayor urgencia. EFE: Es emotivo el apunte que hace a alguien que ha sido referente de muchos de los investigadores de hoy, el doctor Fernando Jiménez del Oso, ¿qué puede decirnos? J.J. Benítez : Fernando era un buen divulgador de este tema, de los primeros. Tengo una anécdota con él cuando estaba pensando en dejar mi puesto en el periódico para dedicarme a estos temas, lo consulté con él y me dijo: “Espera a mañana que te veo y te diré algo al respecto”. Al día siguiente se presentó con un dibujo hecho por él de un ser y me dijo: “He tenido un sueño con un ser parecido a este y me ha dicho que vengas con nosotros”. Aquello me animó bastante, la verdad. EFE: Para finalizar, J.J. tiene 75 años, pero ¿cuánto tiempo le queda de dar frutos en formato libro y con historias impresionantes?. J.J. Benítez : En estos momentos tengo escritos completamente nada menos que siete libros más sobre el fenómeno OVNI, que no sé cuándo saldrán. EFE: Para finalizar ¿cuál es el objetivo de esta obra? J.J. Benítez : Espero que este libro sirva para abrir un poco más las mentes de las personas, que se den cuenta de que no todo es pandemia, que no todo es dinero, que no todo es trabajo, sino que hay muchas más cosas en el mundo y a nuestro alrededor, como decía Shakespeare, aunque sé que es muy complicado.