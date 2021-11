$!Presenta la UAdeC la obra de teatro Mujeres Revolucionarias.

Este jueves 18 de noviembre en el marco de los festejos del aniversario de la Revolución Mexicana, se presentó en el Teatro de cámara Jesús Valdés la puesta en escena Mujeres Revolucionarias bajo la dirección de Juan Alberto Pérez y con el apoyo de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la misma casa de estudios.

La pieza teatral cuenta la historia de cuatro mujeres que vivieron en la Revolución Mexicana Juana Gallo (una mujer fuerte que desde pequeña se vio en la necesidad de ayudar en la lucha revolucionaria, primero por su familia y después por los ideales que ostentaba el conflicto), Marieta (una joven alegre, enérgica, a quien la guerra no ha sabido doblegar o al menos no lo demuestra), Adelita (la generala a quien el amor por su familia la predispuso a enfrentar la guerra donde encontró descubrió el amor a la causa y también por un hombre) y Valentina (una muchacha joven y enamorada, quien no sabe mucho de la revolución pero que al pasar de los años lo descubrirá), las que la tradición popular se ha encargado de no olvidar, perdurando en la memoria colectiva mediante leyendas y corridos. Mujeres que no contentas con el papel que la sociedad les había dado y en una época de violencia y caos político destacaron por sus acciones.