$!Regresa ‘Wit’: Mismas emociones, una época diferente

Me resulta muy difícil pensar en el montaje de “Wit”, dirigido por Luis Falcón y protagonizado por Dona Wiseman, de manera aislada. Por años la memoria de su última función en noviembre del 2016 marcó mi manera de ver a la producción artística local, porque tan solo un mes antes me había iniciado como periodista cultural y hacía más de una década que no acudía a un evento teatral —o artístico— que no fuera escolar.

Cuando la vi quedé deslumbrado. Salí del Centro Cultural La Besana —que conocí esa noche— muy movido por la historia con la que Margaret Edson ganó el Pulitzer, pero también por la ejecución de los artistas en escena. Sobre todo estaba sorprendido porque descubrí una actividad artística que creía inexistente, y en especial porque era de una calidad que superó mis expectativas.

Pero si “Wit” se quedó conmigo lo hizo más como una emoción; abstracto, lo que me provocó en ese momento. No recordaba más que un par de imágenes, diálogos y la generalidad de la trama. Por eso cuando Diáspora Teatro, Foro Amapola y Cuarta Pared Teatro —co-productores de su reposición—, dieron a conocer, tras años a la espera de este momento, que volvería a escena, mi mayor miedo era encontrarme con que mi estima de esa obra era producto de la nostalgia, y nada más.