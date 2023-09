Celebra Eugenio Derbez su llegada a Hollywood: Regresa ‘No se Aceptan Devoluciones’ a los cines

¿CÓMO LE FUE A LA PELÍCULA DE EUGENIO DERBEZ?

El filme protagonizado por Mónica Lozano 15 millones de espectadores, aniquilando a las apuestas de Hollywood: Iron Man 3 y Mi villano favorito 2.

“Cuando estaba en mi mejor momento en tv, con los mejores ratings, decidí entrar al cine y pedí ayuda a muchos productores, aunque fuera un papelito, hasta que alguien me dijo que cada que mencionaban mi nombre, se reían”, recuerda Derbez. “Primero pensé: qué poca que no me contraten, pero era el universo que me estaba empujando. Si me hubieran dado ese papelito, me hubiera quedado en mi zona de confort y estaría haciendo ahora ‘La Familia P.Luche’, reflexiona Derbez en entrevista que dio a El Universal.

Tras ese tsunami, Eugenio se fue a radicar a EU donde ya trabajó, entre otros, con Gerard Butler, Adam Sandler, Anna Faris e Isabela Merced.