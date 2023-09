¿Adiós a la estrella pop? Vende Katy Perry catálogo por 225 millones de dólares

¿POR QUÉ VENDIÓ KATY PERRY SU MUSICA?

Según las fuentes, Litmus pagó 225 millones de dólares por la participación de Perry en las regalías de la grabación maestra y los derechos de publicación musical de sus cinco álbumes lanzados entre 2008 y 2020: One of the Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness y Smile.

Y aunque el importante medio estadunidense intentó conocer una versión extendida del acto, Litmus se negó a comentar sobre los términos del acuerdo.

Las empresas que invierten en estos catálogos normalmente lo hacen sabiendo que las canciones formarán parte de la cultura pop y que su éxito las sigue, por lo que su recuperación financiera es segura.