Peter Bogdanovich, director del clásico “The Last Picture Show”, muere a los 82

Estos premios fueron la obertura de una prolífica carrera en la que aparecen títulos como “At Long Last Love” (1975) , “Cohen and Tate” (1984) y “The Thing Called Love” (1993) , y que se alargó hasta 2014, cuando lanzó su última película, “She´s Funny that Way” .

En 1971 comenzó la filmación de “ The Last Picture Show ”, un drama realzado en blanco y negro ambientado en Texas que consiguió los Oscar a mejor actor secundario (Ben Johnson) y mejor actriz secundaria (Cloris Leachman), además de seis nominaciones.

“No me gusta morder la mano que no me da de comer, pero desafortunadamente Hollywood ha ido en la mala dirección con tantas precuelas, secuelas y superhéroes”, afirmó Bogdanovich

Con información de la Agencia EFE