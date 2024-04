Gana Vanguardia Premio Digital Media Américas 2024 por su proyecto Only the young

Cabe precisar que ONLY THE YOUNG es uno de esos productos que, aún cuando puede clasificarse como netamente editorial, solo pueden lograrse mediante la alineación de esfuerzos de todas las áreas de la empresa. Y es que desde la conceptualización, las entrevistas, la distribución del product, todo contribuyó. Desde los 27 periodistas (entre reporteros, editores, diseñadores y videógrafos) y el resto de los aproximadamente 40 colaboradores. Ninguno de los esfuerzos individuales puede ponderarse por encima de otro, porque cada uno es necesario.

No obstante, al conocer la noticia sobre el triunfo del proyecto, los principales involucrados expresaron sus sentir.

“Este premio nos confirma que el buen contenido sigue siendo el rey. Nos alienta a seguir apostando por cocinar a fuego lento las historias inspiradoras de nuestra comunidad. Al interior de nuestra redacción, ONLY THE YOUNG nos hizo crecer a todos, aprendimos que la magia se hace en equipo bajo un perfeccionismo obsesivo que buscó en todo momento cautivar a la audiencia joven con una apuesta de calidad”.

Kowanin Silva, Directora Editorial

“ONLY THE YOUNG fue un proyecto esperanzador. Esperanzador no solo por las historias de sus protagonistas, esperanzador por la sinergia que se produjo en la redacción al enfrentarnos a algo diferente pero emocionante. Fue un constante aprendizaje, un proyecto que nos hizo consolidar procesos que se fueron perfeccionando a lo largo de los años, pero también de implementar nuevos. Nos llenó de esperanza, porque si es posible soñar en grande, soñar con proyectos que nos hagan vibrar como comunicadores, pero también como lectores”.

Itzel Roldán, Coordinadora Soft News

“Círculo de Oro es la consolidación de años de trabajo, aprendizajes, experimentos. Una lección de trabajo en equipo y liderazgos en crecimiento. Esta vez no solo escuchamos a una audiencia, nos inspiramos para conectar gracias a ella”.

Karla Guadarrama, Coordinadora de Estrategia Digital

”Ser parte de ONLY THE YOUNG fue salir de mi zona segura, expandir mis horizontes. Trabajar en equipo. Fue ser testigo del ímpetu de la juventud y contagiarme y lo mejor que me dejó, fue tener la confianza que el futuro está en buenas manos”.

Karla Sotelo, Fotógrafa de ONLY THE YOUNG

“Una idea que apasionó desde el comienzo a todos. Cada uno puso su empeño en plasmar lo que significa ser joven (todos lo fuimos en su momento) y reconocer los talentos”.

Diana Castilla, Consejera Editorial

“ONLY THE YOUNG, fue un proyecto donde decidimos darle voz a todos los jóvenes que están haciendo algo diferente por el mundo. Me siento muy orgullosa de haber sido parte de este proyecto”.

Ana Lucía Paz, Consejera Editorial

“Gaby, Miriam, Karina, Alejandro y Carlos: la quinteta a quienes se me encomendó entrevistar con el propósito de redactar los perfiles que aparecerían en el Círculo de Oro 2023. En principio, una asignación más. Como otras de años previos.

“Pero cuando les conocí, charlamos y fui descubriendo los proyectos en los que trabajan y las motivaciones que les impulsan, aquello se transformó en una experiencia de esas que te devuelven la esperanza en la humanidad... literalmente.

“Pertenezco ya a la ‘vieja guardia’, al contingente de ‘los veteranos’ -del gremio y de la comunidad- y, como corresponde a mi edad biológica, tiendo a ser severo en la crítica de las formas, las actitudes y las vocaciones de las nuevas generaciones. Por ello, saber de la existencia de esta colección de jóvenes excepcionales ha sido una de las experiencias más vivificantes de los últimos años”.

Carlos Arredondo, Coordinador Hard News

“Círculo de Oro 2023 en una palabra es inspiración. Fue escuchar historias para crearlas en algo tangible sin perder la esencia del producto mediante la creatividad. Ver el resultado fue satisfactorio, ya que desde la concepción de la idea hasta la ejecución fue un proceso al que le pusimos muchísima pasión. Al final del día, era un producto con el que nos identificábamos directamente. Amo Saltillo y saber que Saltillo tiene un camino trazado por su juventud es algo que me da esperanza”.

Mélida Puertos, Product Manager de Círculo de Oro

“Cambiar la manera en que hacemos las cosas, apostar por lo incierto, ir en contra de lo que los demás creen. Da miedo, sí, pero es ahí donde nacen las verdaderas oportunidades, donde el cambio toma forma, donde el porvenir se forja. ONLY THE YOUNG es creer en eso. En que construimos hoy un digno camino hacia el mañana. Y es confiar. Confiar en que los jóvenes también nos pueden inspirar, enseñar, desafiar. Es un salto para el periodismo”.

César Gaytán, Coordinador de Innovación Editorial

A la ceremonia asistieron Gerardo Garza Castilla, jefe de producto, Kowanin Silva, directora editorial; Karla Guadarrama, Coordinadora de Estrategia Digital; e Itzel Roldán, Coordinadora Soft News, quienes recibieron el premio en representación de la redacción de VANGUARDIA.