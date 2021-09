Swang Song llega a Apple TV Plus el 17 de diciembre

Swan Song llega a Apple TV Plus y a un número limitado de cines el 17 de diciembre.

La futura película con Mahershala Ali se confirmó en febrero de 2020, y Apple había prometido un lanzamiento para fin de año; luego, como de costumbre, la pandemia se interpuso y ralentizó drásticamente la producción de cine y televisión en todo el mundo.

Por el momento no tenemos tráiler, pero al menos hay una primera imagen.

La película está escrita y dirigida por Benjamin Cleary , quien debuta en el largometraje pero ya posee un Oscar por el cortometraje Stutterer de 2015. Ambientada en un futuro cercano, cuenta la historia de un padre que se enfrenta a una enfermedad terminal y tiene la oportunidad de reemplazarse por un clon.

Además de Mahershala Ali, quien recientemente se llevó a casa dos premios Oscar (Mejor actor de reparto por Moonlight y Green Book), encontramos:

Glenn Close

Awkwafina

Naomie Harris

Adam Beach

Luke Camilleri

La producción está a cargo de Anonymous Content, fundada a finales de los 90 y con un catálogo decididamente prestigioso. Entre otras, cabe mencionar a Babel, If You Let Me I Erase You - Eternal Sunshine of The Spotless Minds, Spotlight, Revenant y series como Mr. Robot y True Detective; la colaboración con Apple ya tiene un precedente, con la serie Dickinson.

El estreno hacia finales de año (y también en el cine) sugiere que Apple apunta a los Oscar : tener un catálogo prestigioso, más que extremadamente bien surtido, siempre ha sido uno de los principales objetivos de Apple.

Swan Song está en buena compañía: otros posibles candidatos también incluirán a Finch, con Tom Hanks, y The Tragedy of Macbeth, con Denzel Washington y Frances McDormand.