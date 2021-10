Con “Hola Preciosa” el Museo Judío de Florida rinde un tributo a Barbra Streisand

“ Ella explotó en el mundo por Fanny Brice. Si no la viste en Broadway, la viste en la película ”, subraya el productor, quien ha trabajado con Streisand en los últimos 21 años.

UNA VENTANA A UNA MUJER FUERTE

Al definirla como una mujer única, dotada, versátil, talentosa inteligente, cómica y bella, Jay-Alexander resalta que es una de las “únicas” actrices que han protagonizado las versiones de Broadway y cine de una misma obra: “Funny Girl”.

“Personas que eran de Broadway eran de Broadway, personas que eran estrellas de cine eran estrellas de cine”, precisa.

El productor, quien cuenta que Streisand está escribiendo su autobiografía y piensa publicarla en 2022, cuando cumple 80 años, señala que la exhibición es “un milagro” y una oportunidad para que nuevas generaciones la conozcan.

Cuenta que “Hello Gorgeous”, la famosa frase de Streisand en una escena de “Funny Girl” cuando se mira a un espejo, reúne muchos artículos prestados por el coleccionista Lou Papalas.

Incluye su anuario de la secundaria Erasmus Hall (1959) de Brooklyn, algunos de sus primeros contratos en clubes nocturnos, su vestido original con la camiseta de marinero de su primer especial de televisión, “My Name is Barbra” y la túnica original que usó en “Yentl” (1983).

Jay-Alexander aún se sorprende de los contratos por 150 dólares semanales cuando apenas comenzaba su trayectoria en los años sesenta.

“Ella es una ícono de todo. No hay carrera como la de ella”, dice el director al subrayar que ha sido talentosa como actriz, cantante, productora, directora y filántropa.

Para Jacqueline Goldstein, la curadora de la exposición, esta es una exhibición muy importante y oportuna para estos tiempos “porque muestra la valentía de una mujer muy fuerte”.

“Hello Gorgeous es una ventana a la mujer detrás de una estrella, una cómica y luchadora con una gran trayectoria que fue y sigue siendo “una gran inspiración”, declaró a Efe emocionada de “poder llevar a una mujer con tanta historia a la próxima generación”.

Goldstein recordó que Barbra Streisand ha merecido los premios Oscar, Grammy, Globo de Oro y Tony, como también el galardón que otorga el Centro Kennedy y la Medalla de la Libertad durante el gobierno de Barack Obama.