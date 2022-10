Después de las acusaciones de Sasha, Luis de Llano reaparece y asegura que se encuentra ‘en perfecto estado’

“No, no, de eso no voy a hablar, en buena onda, ya saben que siempre hablo con ustedes y les platico todo, pero no es todavía el momento” , dijo.

“Yo estoy muy bien, estoy feliz, véanme. ¿No me ven la sonrisa? Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco su atención, no me ha afectado, estoy muy bien y denme chance”, dijo en declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes.

Sin ahondar en detalles legales, el productor se limitó a decir que no tiene pensado llegar a ningún acuerdo para cerrar el caso, asimismo destacó que, hasta ahora, no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida.

“No voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Estoy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos y ustedes la prensa. Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera”, afirmó.

