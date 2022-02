Diego Verdaguer, Joni Mitchell y ‘Encanto’

Justo una semana después de la muerte debido al COVID-19 del rockero norteamericano Meat Loaf a los 74 años de edad, el jueves 27 de enero falleció por la misma causa el cantautor Diego Verdaguer.

Verdaguer, a quien dedicamos estos espacios el mes de abril del año pasado cuando llegó a los 70 años de edad, vio la última luz en la ciudad de Los Ángeles, California, a donde llegó desde noviembre pasado para conocer a su tercera nieta, la primera de su segunda hija y también cantante Ana Victoria, contrayendo allá el coronavirus y dejando pendiente, entre otras cosas, una serie de conciertos agendados junto a su esposa y también cantautora Amanda Miguel más adelante en el año.

Si bien desde el viernes 28 cuando se dio a conocer a los medios la noticia de su muerte se hizo más nota si se había vacunado o no para combatir el virus, las plataformas digitales estuvieron saturadas por un sinfín de interesados en saber del autor de grandes éxitos de la época de “Siempre en Domingo” como “La Ladrona”, “Nena” y “Volveré”, entre otras más, al tiempo que se volvió tendencia irónicamente justo dos años después de que en enero del 2020 la lotería nacional le dedicó un cachito conmemorativo a los 50 años de su llegada a México en el año de 1970; que estrenó ese mismo año su último álbum titulado “Corazón bambino” con un tema dedicado a la diva italiana Sophia Loren y que dejó trabajos inconclusos también con Juanga y Julián Figueroa.

Mientras todo esto sucedía en el mercado hispano, en el norteamericano a la controversia con la que cerramos la columna de la semana pasada del rockero canadiense Neil Young con la plataforma musical Spotify por estar en desacuerdo con uno de sus podcasts que difunde información errónea con respecto al coronavirus, quien se le unió sin pensarlo dos veces fue su compatriota y también cantautora de la música en inglés de su misma rodada, Joni Mitchell, al publicar el mismo viernes 28 en su página web que “ ... personas irresponsables están propagando mentiras que le está costando la vida a la gente. Me solidarizo con la comunidad científica y sanitaria global en este asunto”.

A partir de entonces, y por varios días, las redes sociales estallaron al darse una batalla entre boomers pertenecientes a la generación de Young y Mitchell así como muchos de sus seguidores contra millenials y no seguidores al cuestionar estos últimos incluso sobre la valía musical y como artistas de los cantautores por haber decidido retirar un vasto catálogo que incluye grandes trabajos de su discografía los cuales minimizaban en gran parte por su conocimiento, e incluso algunos intérpretes como James Blunt burlándose de la situación amenazando “ ... si Spotify no retira el podcast de Joe Rogan publicaré nueva música en la plataforma”. Así las cosas.

Para terminar en cosas más agradables, en el curso de la semana se dio a conocer que 29 años después de que un tema del sello Disney como el tema ganador del Oscar a la Mejor Canción de 1992 por “Aladino”, “A Whole New World” llegó a la cima de popularidad de Billboard otro tema de película como “We Don´t Talk About Bruno” de “Encanto” repite la hazaña. Enhorabuena.

