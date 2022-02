¿El final del cine? El streaming domina con ‘El Poder del Perro’ y ‘Duna’ entre las más nominadas al Oscar 2022

“West Side Story”, la deslumbrante versión de Steven Spielberg de un querido musical, y “Belfast”, la historia semiautobiográfica sobre la mayoría de edad de Kenneth Branagh, recibieron cada una siete nominaciones. Las cuatro películas están nominadas a Mejor Película, uniéndose a una carrera que incluye “ CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “King Richard”, “Licorice Pizza” y “Nightmare Alley”.

Al mismo tiempo, la crisis sanitaria ha acelerado una transición por parte de las principales empresas mediáticas de los cines al streaming. Desde Disney hasta WarnerMedia, desde ViacomCBS hasta Comcast, casi todos los conglomerados de medios han lanzado su propia plataforma para luchar con el gigante del streaming, y eso está cambiando radicalmente la forma en que las empresas hacen y lanzan películas. WarnerMedia, por ejemplo, estrenó todos sus nuevos lanzamientos, incluidos “Dune” y “King Richard”, en HBO Max en 2021 semanas después de su llegada a los cines. Ellos no fueron los únicos que respondió a los grandes cambios en el comportamiento del consumidor. Otras productoras de Hollywood siguieron su ejemplo, como el productor de “CODA” que accedió a estrenar en Apple TV+, y “The Power of the Dog” y “Don’t Look Up” con una alianza con Netflix, todas obteniendo nominaciones a Mejor Película.