En 2020 Alison Carey, la hermana mayor con la que Mariah Carey no tiene relación desde hace casi 30 años, denunció a su madre por supuestos abusos sexuales cometidos en rituales satánicos con desconocidos cuando s olamente tenía 10 años.

De acuerdo con las declaraciones de la influencer, su madre la insultó y amenazó después de que entraran en conflicto, debido a que Natalia le había hecho un préstamo, dinero que formaba parte de sus ahorros, para que su madre invirtiera en un negocio, sin embargo, no le regresó el dinero en la fecha pactada, por lo que la famosa decidió tomar cartas en el asunto.

“Lo hice porque ella me dijo que estaba levantado una denuncia en mi contra, entonces yo lo único que hice fue defenderme”, precisó.

YOLANDA HADID, MADRE DE BELLA Y GIGI

La ex estrella del reality The Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid ha sido criticada por la manera en que presionó a sus hijas Bella y Gigi para que se adentraran al mundo del modelaje, tan así que en diversos episodios hizo que Gigi cambiara de hábitos mencionando que el deporte era más para hombres.

De hecho hace unos meses se hizo viral en TIk Tok un video del reality en donde Yolanda aconsejó forzosamente, a su hija Bella de sólo comer almendras para mantener el peso.

Su ex yerno Zayn Malik, también la acusó de violenta ya que ingresó a la casa que compartían él y Gigi para llevarse a la hija de ambos y eso terminó en ajetreo y empujones donde involucraron a la policía.